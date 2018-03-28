Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...

(Görüntülü Haber) 22 yıl önce şehit olan polisin adı Beytüşşebap'ta kütüphaneye verildi

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()- ŞIRNAK'ın Büştüşşebap ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle kurulan kütüphaneye, 1996 yılında Şırnak merkezde şehit olan polis memuru Necmettin Evin'in adı verildi. Beytüşşebap...

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()- ŞIRNAK'ın Büştüşşebap ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle kurulan kütüphaneye, 1996 yılında Şırnak merkezde şehit olan polis memuru Necmettin Evin'in adı verildi.

Beytüşşebap ilçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Z (Zenginleştirilmiş) Kütüphane kuruldu. Okulda bulunan 2 boş sınıfın restorasyonunun yapılmasının ardından gönderilen binlerce kitapla kurulan kütüphane, törenle açıldı. Açılışa Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun ile çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında öğrenciler, kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla cadde üzerinde kitap okudu.

1996 yılında şehit olan polis memuru Necmettin Evin'in adını yaşatmak için kütüphaneye verdiklerini anlatan Kaymakam Murat Şener, "İlçemiz, yıllardır terör olaylarıyla anılıyordu. Çocuklarımız çeşitli yönlendirmelerle, zorlamalarla, kandırmalarla insanları taşladıkları, polisi taşladıkları bir coğrafyada yaşadık. Çok şükür ki; bugün polislerimiz bu çocuklarımıza kütüphane hediye ettiler. Kütüphaneye de Şırnak'ta operasyonlar sırasında şehit olan Necmettin Evin'in ismin verdik. Hatırasını burada yaşatmış oluyoruz. Bu bakımdan güzel bir hizmet oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 2 yıldır görev yapan tarih öğretmeni İbrahim Doğru ise, Beytüşşebap'ta kitap okuma alışkanlığını geliştireceklerini ifade ederek, "Biz geldiğimizde, öğrencilerimizde kitap okuma alışkanlığı çok düşüktü. Kendi aramızda okul idaresiyle beraber bir karar aldık. Öğrencilerimize kitap okutmak amacıyla boş durduğumuz her saatte, her yerde kitap okumayı tavsiye ettik. İnşallah Beytüşşebap'ın kitap okuma alışkanlığını arttıracağız. Bundan 3-5 yıl önce istemediğimiz olaylar, bölgedeki gençler askere, polise taş atmakla gündeme gelmişlerdi. Bu taş atma olayı artık olmayacak. Çocuklar hem okuyup bilinçlenecek, hem de polis ve askerle dost olacaklar. Şu anda da öyle zaten" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314