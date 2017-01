(Görüntülü Haber) 21. EMMIT Fuarı açılışında "terör" mesajları (2)

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Turizm artık turizmden fazla bir şey olmaya başladı. Turizm aynı zamanda dünyada barışın, huzurun, güvenliğinde zemini olmaya başladı. Bu bakımdan, bugünkü 21. EMMIT fuarı bütün dünyayı yaşanmaz bir hale getirmek isteyen karanlık güçlere karşı bir meydan okuma" * Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, "Terörizm bugün her yerde gerçekleşebilir. Dünyada hiç bir ülke yoktur ki terörizme karşı bağımlı olsun. Herhangi bir ülkede bunlar yaşanabilir. Hiç bir ülke yoktur ki yüzde yüz korunsun. Bu, küresel bir hastalıktır ve bununla birlikte mücadele etmeliyiz" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul 21. EMMIT Fuarı açılış töreninde, teröre karşı mücadele mesajları verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMMİT)'in açılış törenine katıldı. Açılış töreninde Bakan Avcı'nın yanı sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ITE Turkey Turizm ve Seyahat ve Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, Alman Seyahat Birliği (DRV) Vaşkanı Norbert Feibig yer aldı. BM DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ GENEL SEKRETERİ'NE TEŞEKKÜRLER Bakan Nabi Avcı, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Rifai'ye teşekkür ederek “Ne zaman Türkiye ile ilgili üzücü bir olayla karşılaşsak ilk sesini yükseltenlerden birincisi uluslararası planda Sayın Rifai olmuştur. Atatürk Havalimanı'na saldırı gerçekleştiği zaman uluslararası kanallara çıkıp 'şimdi Türkiye'ye gitme zamanıdır' diyen Sayın Talep Rifai'idir. Türkiye 15 Temmuz'da gerçekten akıl almaz bir hain saldırı ile karşılaştığı zaman, beni telefonla hemen o gün arayarak, 'sözleştiğimiz gibi ayın 22'sinde Madrid'e protokol imzalamaya geliyorsunuz değil mi Sayın Bakan' diyen Sayın Rifai'dir. 22 Temmuz'da Madrid'e gittiğimizde uluslararası medyayı toplayarak, '15 Temmuz'dan sonra yurtdışına çıkan ilk hükümet temsilcisini dinlemek için, ona soru sormak için işte size fırsat, buyurun gelin' diye dünya medyasına çağrıda bulunan ve bizim Türkiye'nin gerçekten ne durumda olduğunu gerçek verilerle anlatmamıza zemin hazırlayan Sayın Talep Rifai'dir" dedi. “EMMIT FUARI BÜTÜN DÜNYAYI YAŞANMAZ HALE GETİRMEK İSTEYEN KARANLIK GÜÇLERE KARŞI BİR MEYDAN OKUMA" Bakan Avcı, “Turizm artık turizmden fazla bir şey olmaya başladı. Turizm aynı zamanda dünyada barışın, huzurun, güvenliğinde zemini olmaya başladı. Bu bakımdan, bugünkü 21. EMMIT fuarı bütün dünyayı yaşanmaz bir hale getirmek isteyen karanlık güçlere karşı bir meydan okuma" şeklinde konuştu.. REİNA SALDIRISI Talep Rifai ise açılışta yaptığı konuşmasında, "İstanbul'da insanlara yılbaşında saldırı olduğunda, onlar benim insanlarımdır, kardeşlerimdir. Eğer Brüksel veya Paris'te, Tunus'ta veya Mısır'da herkesin problemi, başka herkesin de problemidir. Artık hiç bir ülke tek başına uğraşmak zorunda değildir bu sorunlarla" dedi. Rifai, hiç bir krizin, tek bir ulus tarafından çözülemeyeceğini, uluslararası çözülebileceğini belirterek şunları kaydetti: "Terörizm bugün her yerde gerçekleşebilir. Dünyada hiç bir ülke yoktur ki terörizme karşı bağımlı olsun. Herhangi bir ülkede bunlar yaşanabilir. Hiç bir ülke yoktur ki yüzde yüz korunsun. Bu, küresel bir hastalıktır ve bununla birlikte mücadele etmeliyiz. Seyahat ve turizm hayat tarzı, bir kültür, insan hakkı olmuştur. Dünyadan zevk almak, iş yapmak, eğitim almak benim hakkımdır. Tam olarak da karanlık güçler turizme işte bundan dolayı saldırıyor." “KARANLIK GÜÇLER TAM OLARAK NE YAPTIKLARINI BİLİYORLAR" Talep Rifai, dünyada turizm hareketliliğin yıllar geçtikçe arttığını ifade ederek, "Bu rakam, dünyada her 6 kişiden birinin her gün uluslararası seyahat yaptığını gösteriyor. Bu bir devrimdir. Bu durdurulamaz. Çünkü hayat tarzımız, seyahat etme hakkımız engellenemez ve kimse bizi engelleyemeyecek. Karanlık güçler tam olarak ne yaptıklarını biliyorlar. Biraz durup düşünürseniz, onlar havalimanlarını, tren istasyonlarını, restoranları, müzeleri, alt yapımızı hedef alıyorlar. Şimdi bu savaşın ortasındayız. Sevsek de sevmesek de sektörümüz bununla birebir karşı karşıya. Bu mücadeleyi vermenin yolları var. Peki onlar neden bunu yapıyorlar? Ne yaptıklarını tam olarak biliyorlar. Bize ekonomik olarak zarar vermek istiyorlar" diye konuştu. “HAVALİMANINDA BOMBALAMADAN 8 SAAT SONRA HER ŞEY NORMALE DÖNDÜ" Rifai, Atatürk Havalimanı'na yapılan saldırıdan kaç ay önceki trajik bombalamalardan sonra iki önemli gözlemini anlatmak istediğini belirterek, “Birincisi havalimanında bombalamadan 8 saat sonra her şey normale döndü. Bu da ekonomimizi bozmak isteyen teröristlerin yüzüne bir tokattı. Dünyanın başka yerlerinde örneklerini, başarısızlığı gördük. Bundan dolayı gurur duymalısınız. Onların hiç bir zaman kolayca kazanmasına izin vermediniz. İkinci olarak da Rus Federasyonu, o öğleden sonra yasağı kaldırmaya karar verip, uçuşları başlattı. İşte biz de burada düşünmeliyiz. Yapılması gereken bu. Onlar bizim seyahat etmeyi durdurmamızı. Birbirimizden izole olmamızı istiyorlar. İşte bu tarz işbirlikleri, paydaşlar arasında kesinlikle önemlidir" dedi. İSTANBUL'UN TURİST KAPASİTESİ EN AZ 30 MİLYONDUR Vali Şahin, sözlerinin başında İstanbul'daki kar yağışına dikkat çekerek, “Öğrenciler yağışa sevinemedi çünkü zaten tatildi" dedi. Şahin, “İstanbul en son 13 milyona yaklaşan rakamda turist aldı. Ama bu İstanbul için bir hedef değildi. İstanbul'un hedefi asgari 30 milyon nüfustur çünkü kapasitesi, taşıdığı zenginlik, en az 30 milyonun burayı ziyaret etmesini gerektiriyor. Onun üzerine de bizim çalışmalarımız ve gayretlerimizle de daha da fazla turist veya turizm hareketliliği sağlamak mümkün. Bunun için de İstanbul altyapısını hızla tamamlamaya çalışıyor. Hem ülkemiz turizmine hem de İstanbul tanıtımına hizmet verecek şekilde ulaşım ağlarımız, köprülerimiz Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi dünyanın gıpta ettiği projeler ama bunun ötesinde inşallah 150-200 milyona hizmet edecek olan havaalanımızla birlikte inşallah İstanbul hedefini en kısa sürede yakalayacaktır. İstanbul belik konjonktürel olarak bir takım risklerle karşı karşıya olsa da dünyanın güvenli metropolleri arasında. Bugün maruz kaldığımız terör tehdidine dünyanın bütün şehirleri maruzdur. Dolayısıyla turizm hareketliliği aynı zamanda teröre veya teröre yeltenmeye çalışan bir takım mihraklara aslında bir mesajdır. Biz buna yenilmeyeceğiz, biz buna karşı dik duruyoruz ve bunun üstesinde geleceğiz mesajıdır" şeklinde konuştu. “İNSANLAR EĞER ENDİŞEYE KAPILIR, EVLERİNDE KALIR, HARCAMA YAPMAZLARSA EKONOMİK DARALMALAR ORTAYA ÇIKAR" Kadir Topbaş da açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Günümüz dünyasında terörün bu kadar etkin olduğu, rahatsız edici boyuta eriştiği dönemde bu fuarlar ve özellikle turizmciler bir baş kaldırış olarak aktif rol oynamalı. Turizm ne kadar güçlenirse, turizmde ne kadar aktif rol alırsak ve dünyada hareketliliğini ne kadar artırırsak dünya barışına o kadar katkı sunar" dedi. Topbaş, “Daralan ekonomilerin oluştuğu bir dünyada kaderlerimizin beraber olduğu, ortak kader yaşadığımız bir dünyada ülke ve şehir hareketliliğini artırmak zorundayız. İnsanlar eğer endişeye kapılır, evlerinde kalır, harcama yapmazlarsa ekonomik daralmalar ortaya çıkar. Dışarı çıksınlar, bir bardak su alsınlar, bir simit alsınlar veya ufak bir şey alsınlar. Ama dışarıya mutlaka çıkıp bir alışveriş yapsınlar. Bir kafeye oturup bir çay, kahve içsinler, mutlaka dışarı çıksınlar. Bu aynı zamanda teröre karşı bir duruştur, bir baş kaldırıştır. Ona fırsat vermemek ve onların hedefine ulaşmaması için bir tavırdır" şeklinde konuştu. BAKAN AVCI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ Bakan Avcı fuar öncesi, Tunus Turizm ve El Sanatları Salma Elloumi Rekik ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Avcı açılış töreni sonrası ikili görüşme gerçekleştireceği Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanı Rula Maayah Albandak ile görüşmesini programının sarkması nedeniyle erteledi.