İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,() İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında çarşamba günü Yeniköy'de sahile metreler kala karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi kurtarıldı. 189 metre boyundaki 'Star Harmony' adlı mısır yüklü geminin kurtarılması amacıyla Kıyı Emniyeti'ne bağlı bir römorkör sabah saatlerinde çalışmalara başlamıştı. Çalışmalar sonucunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorklar gemiye kurtardı.
(Görüntülü Haber) 2- Yeniköy'de karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,() İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında çarşamba günü Yeniköy'de sahile metreler kala karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi kurtarıldı. 189 metre boyundaki 'Star Harmony' adlı mısır yüklü geminin...
23 Aralık 2016 Cuma 17:04
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