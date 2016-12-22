İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,() Yeniköy'de dün karaya oturan Panama bandıralı Star Harmony isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.
(Görüntülü Haber) 2- Yeniköy'de dün karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları başladı
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,() Yeniköy'de dün karaya oturan Panama bandıralı Star Harmony isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.
22 Aralık 2016 Perşembe 11:56
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