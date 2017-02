(Görüntülü Haber) 2- Yaşlı kadına cami nöbeti cezası

MANİSA'nın Soma ilçesinde 82 yaşındaki Fatma Sazan'a, evinin önündeki bir kavgayı ayırmak isterken değnekle bir kişiye vurarak yaraladığı iddiasıyla 5 ay hapis cezası verildi. 3 bin lira paraya çevrilen bu cezasıyı ödeme gücü olmadığı için kamu görevi cezası verilen yaşlı kadın, yaklaşık 5 aydır her gün soğuk havada 4 saat cami nöbeti tutuyor. Soma'da yaşayan Fatma Sazan'ın, Karamanlı Mahallesi'ndeki evinin önünde, 13 Şubat 2014 tarihinde iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Sazan, kavga edenlerin yanına gidip, değneğiyle ayırmaya çalıştı. Kavga eden kişilerden birinin kendisine sopayla vurması üzerine, Sazan değneğiyle karşılık verdi. Kavgaya karıştığı ve bir kişiye değnekle vurduğu ileri sürülen Sazan hakkında, kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle Soma 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı. Mahkeme geçen 15 Mart'ta Sazan'a kasten yaralama suçundan 4 ay hapis cezası verdi. Bu cezası suçun silah sayılan değnekle işlenmiş olması nedeniyle yarı oranında arttırılıp, 6 aya çıkarıldı. Duruşmadaki iyi hali gözönünde bulundurulan yaşlı kadının bu cezası daha sonra 5 aya indirilip, 3 bin lira paraya çevrildi. PARA CEZASINI ÖDEYEMEYİNCE CAMİ NÖBETİ VERİLDİ 3 bin liralık adli para cezasını taksitle bile olsa ödeyecek gücü olmadığını belirten yaşlı kadına, cami bekleme cezası verildi. Sazan, geçen ekim ayından bu yana Karamanlı Mahallesi'ndeki evinden çıkıp güçlükle yaklaşık 500 metre ilerideki İlim Işıktır Camisi'ne giderek nöbetini tutmaya başladı. Yaklaşık 5 aydır her gün camiye giderek nöbet tutuğunu belirten Sazan, gözleri dolarak yaşadıklarını anlatıp, "Evimin önüne, komşum olan iki aile arasındaki kavgayı ayırmak için çıktım. Bu sırada elimdeki değnekle kavgayı ayırmak istedim. Ancak, değneğim birinin başına çarpıp, yaralanmasına neden oldu. Kimseyi bilerek yaralamadım. Kazayla oldu, suçsuzum. Cezam 10 Mart'ta bitecek. O karlı ve soğuk günlerde burada bekledim. Üşüdüm. Zaten hastayım. Cami içerisinde sobası, kaloriferi olmayan kuran kursunda ve cami bahçesinde bekledim. Sadece bir kızım var, onun da kocası felçli. Yemek yok, evime gidip bir parça bir şey yiyip geri geliyorum. Bu yaştan sonra bunlar başa geldi. Bu yaşıma kadar karakol yüzü bile görmemiştim" dedi. Sazan, her gün cami imamı tarafından denetlendiğini ve imza attığını da söyledi.