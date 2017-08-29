(Görüntülü Haber)2-TOPBAŞ : (KAZILARIN METRO AÇILIŞINA ETKİSİ) UZARSA ETKİLENİRİZ
(Görüntülü Haber)2-TOPBAŞ : (KAZILARIN METRO AÇILIŞINA ETKİSİ) UZARSA ETKİLENİRİZ
(Görüntülü Haber)2-TOPBAŞ : (KAZILARIN METRO AÇILIŞINA ETKİSİ) UZARSA ETKİLENİRİZ
29 Ağustos 2017 Salı 15:45
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