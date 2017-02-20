(Görüntülü Haber) 2- 'Titiz Araştırma' referandum öncesi Türkiye'nin nabzını ölçecek

KOCAELİ () 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa Referandumu ile ilgili olarak merkezi Kocaeli'de bulunan 'Titiz Araştırma', anket şirketi Türkiye genelini kapsayacak bir saha çalışması başlattı. 7 bölgede 32 il merkezi 53 ilçe merkezi ve 21 köy olmak üzere 3 bin 200 kişi üzerinde referandumu ile ilgili olarak halkın bilgi düzeyi ve halkın yeni anayasa ile ilgili görüşlerinin evet mi yoksa hayır mı olduğunun ölçümünü yapacak. 18-21 şubat tarihleri arasında yapılacak olan çalışmada yaş, eğitim ve cinsiyet kotaları uygulanacak. Titiz Araştırma Yönetim Kurulu başkanı Ali İhsan Adıgüzel çalışma ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada "Referandum da siyasi partilerin saha çalışmalarını başlatmadan önce halkın görüşlerini öğrenmeyi düşünüyoruz. Seçimlere yakın bir zamanda yapacağımız yeni bir araştırma ile kampanyaların ne kadar etkili olduğuna dair ve halkın son virajda evet ve hayır oranlarını ölçmeyi düşünüyoruz. Genç ve dinamik ekibimizle çalışma sonucu en kısa sürede sizlerle paylaşacağız" dedi.