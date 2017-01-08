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(Görüntülü Haber) 2- Sarıkamış şehitleri Gölbaşı'nda anıldı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı gün ve saatte düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma programı Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde de gerçekleştirildi. Program kapsamında yaklaşık bin kişi, başlangıç noktası olan...

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı gün ve saatte düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma programı Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde de gerçekleştirildi. Program kapsamında yaklaşık bin kişi, başlangıç noktası olan Eymir Gölü kenarında biraraya geldi. Yürüyüş, Polis Akademisi yolu güzergahı üzerinden Gölbaşı Şelalesi'nde sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları olan katılımcılar, 9 kilometre uzunluğundaki yürüyüş boyunca 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Düzenlenen etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Murat Kuyucu, Gölbaşı Emniyet Müdürü Murat Bugatekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü ile yaklaşık bin kişi katıldı. Program sonunda Gölbaşı Belediyesi tarafından bulgur pilavı, ayran ikramı yapıldı. Sarıkamış şehitleri için dualar okundu.

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