15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığındaki darbecilerin görüntüleri ortaya çıktı. Darbe girişimi gecesi generallere emir veren FETÖ'cü albayın, görüntülerde emrini dinlemeyenlere silah çektiği görüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada darbecilerin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildiği görüldü. Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 165 sayfalık iddianamede bir numaralı delil dosyasında yer alan güvenlik kamera görüntüleri, 2. Ordu Komutanlığında darbe gecesini saniye saniye kaydetti.
(Görüntülü Haber) 2. Ordu’daki darbe girişimi gecesinin görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığındaki darbecilerin görüntüleri ortaya çıktı. Darbe girişimi gecesi generallere emir veren FETÖ'cü albayın, görüntülerde emrini dinlemeyenlere silah çektiği görüldü....
05 Ocak 2017 Perşembe 12:42
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