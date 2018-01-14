(Görüntülü Haber) 2'nci Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL, () - Ümraniye Belediyesi tarafından 2’ncisi düzenlenen Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Törene katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ok attı.





Ümraniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2. Okçuluk Yarışması ve ödül törenine Türkiye’nin değişik illerinden 29 takım ve 367 yarışmacı katıldı.





Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, halk oyunları ve Ümraniye Belediyesi mehter takımının gösterisi ile devam etti.





Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde düzenlenen yarışmada, yüzlerce sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Geleneksel okçu kıyafeti giyen okçular, turnuvayı izleyen davetliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.





Yarışmaya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Etap etap gerçekleştirilen ve Türkiye’nin değişik illerinden 29 takım ile 367 yarışmacının katıldığı yarışmada dereceye girenlere, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan tarafından ödülleri takdim edildi.





“GELENEKSEL SPORLARIMIZIN GELİŞMESİ İÇİN BELEDİYELERİMİZİN DESTEĞİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”





Okçuluk sporunun önemine değinen Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan: "Biz geleneksel sporlarımızın gelişmesi için özellikle belediyelerimizin desteğine çok önem veriyoruz. Çünkü amatör sporlar da büyük ölçüde belediyelerimizin desteğiyle ayakta duruyor. Geleneksel sporlarımızın da aynı şekilde belediyelerimizn desteğiyle taban bulduğunu ve lisanslaşmanın, kulupüleşmenin güçlendiğini görüyoruz. Bugün burada hem Ümraniye Belediyesinin kendi spor kulübü hem de İstanbul’daki diğer spor kulüplerinin katılımıyla güzel bir okçuluk etkinliği yapılmış oldu" dedi.





Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da, Bilal Erdoğan’a katılımından dolayı teşekkür etti.





(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:





- TÖREN ALANINDAN GENEL GÖRÜNTÜ





- YARIŞMALARDAN DETAY





- BİLAL ERDOĞAN’IN KONUŞMASI





- HASAN CAN’IN KONUŞMASI





- ÖDÜL TAKDİMİ



