(Görüntülü Haber) 2- Mersin'de şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi

MERSİN, () - MERSİN ve çevresinde gece boyu devam eden şiddetli yağış kentte su baskınlarına neden oldu. Mersin Valiliği yağışların gün içinde devam edeceği için il genelinde ilk ve orta dereceli tüm okulların bugün tatil edildi.

03 Mart 2017 Cuma 10:34