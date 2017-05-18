(Görüntülü Haber) 2- Kütahya'da yağmur cadde ve sokakları göle döndürdü
KÜTAHYA'da belirli aralıklarla sağanak halinde yağan yağmur sokak ve caddeleri göle dönüştürdü. Öğleden sonra başlayan yağmur yağışı kent merkezinde etkili oldu. Sokak ve caddelerin göle dönüştüğü Kütahya'da çok sayıda...
18 Mayıs 2017 Perşembe 17:18
KÜTAHYA'da belirli aralıklarla sağanak halinde yağan yağmur sokak ve caddeleri göle dönüştürdü. Öğleden sonra başlayan yağmur yağışı kent merkezinde etkili oldu. Sokak ve caddelerin göle dönüştüğü Kütahya'da çok sayıda evin zemin ve bodrum katları yağmur suları ile doldu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının bodrum katını da sel suları bastı. Belediye İtfaiye ekipleri sokak ve caddeler ile bodrum katlardaki suların tahliyesi için çalışma yaptı.
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