(Görüntülü Haber) 2- Koca koca balıkları tutup tekrar göle bırakıyorlar

Ali AKSOYER/İSTANBUL() SAKARYA’da iki genç tarafından sosyal medya üzerinden kurulan ” Irie Fishing" grubu üyeleri, tuttukları 10 ile 30 kilogram arasında değişen balıkları öperek tekrar göllere bırakıyor. Son günlerde hızla büyüyen bu akına. Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu da katıldı. Sofuoğlu, oltayla tutulan 18 kilogram ağırlığında bir sazanı Sapanca gölüne geri bıraktı. Sürdürülebilir avcılığa, göllerde yaşanan kaçak balık avcılığına dikkat çekmek isteyen grubun kurucularından Serhat Balta “Biz sportif balıkçılık yapıyoruz. Günlerce uğraşıp tuttuğumuz balıkları onlara zarar vermeden göllere geri bırakıyoruz. Amacımız sürdürülebilir avcılığa ve göllerde yaşanan kaçak avcılığa dikkat çekmek.“ dedi. Grup önümüzdeki günlerde Romanya’da yapılacak bir balık tutma yarışmasında Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. BALIK AVINDAN GÖRSEL ŞÖLEN Doğu Akdeniz Üniversitesi, Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun olan Serhat Balta'nın, yaşadığı şehir Sakarya’daki arkadaşı Taha Tarhan’la birlikte sosyal medya üzerinde kurdukları "Irie Fishing"” adlı grup büyük ilgi görüyor. Sapanca bölgesinde bazen haftalar süren kamplar yaparak avlanan gençlerin çektiği görüntüler Sosyal medya üzerinde büyük ilgi görüyor. Hem dronla havadan, su altından ve göl kıyısından çekilen görüntülerden oluşan videolar ise tam bir görsel şölen sunuyor. DİĞER BALIKÇILARDAN FARKLILAR İki genci diğer balıkçılardan ayıran önemli bir fark var. Onlar, günlerce olta başında çadırda yattıktan sonra tuttukları 10 - 30 kilogram arasında değişen balıkları, hazırlanan özel balık yataklarına yatırıp suyun içinde yaklaşık 24 saat bekletiyor. Daha sonra balıkları seven gençler, onları öperek tekrar tuttukları göllere uğurluyor. KENAN SOFUOĞLU DA DESTEK VERDİ Sezon sonu olduğu için Sakarya’da bulunan Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu da gençlere katılarak göle balık bırakma seanslarına katıldı. 18 kilo ağırlığında bir sazanı Sapanca Gölü'ne bırakan Kenan Sofuoğlu, gölde bu kadar büyük balıkların yaşadığını bilmediğini söyledi. Sapanca gölünde şu ana kadar tutulan en büyük balık 31 kilogramla bir sazana ait olduğu bildirildi. AMAÇLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK "Irie Fishing" grubu üyeleri amaçlarının sportif balıkçılık yapmak ve sürdürülebilir avcılığa ve bölgede zaman zaman yaşanan kaçak avcılığa dikkat çekmek olduğunu söyledi. Sosyal medya grubunun kurucularından Taha Tarhan “Sürdürülebilir avcılık yaparak gelecekteki nesillerin de bu balıkları görmelerini sağlamak istiyoruz. Bir balık için günlerce beklediğimiz oluyor. Onu tutmak kadar yaşadığı sulara tekrar bırakmak da keyifli.” KAÇAK AVCILIGA DİKKAT ÇEKİYORLAR Bölgedeki kaçak avcılığa da dikkat çeken Anadolu Üniversitesi , İşletme bölümü öğrencisi Taha Tarhan “Bölgede balık tutan balıkçılar için 40 cm üzerinde 5 balık tutma hakkı var. Ancak kaçak avcılık yapan bazı kişiler, elektroşok cihazları kullanarak bir günde tonlarca balık tutabiliyorlar. Bu da göllerimizdeki balık popülasyonunun hızla azalmasına neden oluyor” dedi. ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDELER Grup kurucularından Serhat Balta ise önümüzdeki günlerde Sakarya Üniversitesi ile birlikte ortak projelere imza atmaya hazırlandıklarını söyleyerek “Sakarya Üniversitesi öğrencilerine sürdürelebilir balıkçılığın nasıl yapılacağını anlatacağız. Onlarla birlikte balık tutup tekrar göle bırakacağız. Amacımız toplumu sürdürülebilir balıkçılığa karşı bilinçlendirmek” dedi. ROMANYA'DA TÜRKİYEYİ TEMSİL EDECEKLER Türkiye’de yapılan birçok balık tutma yarışmalarına katılarak derece aldıklarını anlatan Serhat Balta “Önümüzdeki Mayıs ayında Romanya’da yapılacak bir yarışmaya 4 kişi ile katılarak Türkiye’yi temsil edeceğiz. Ülkemiz sportif balıkçılık için adeta bir cennet konumunda ancak bugüne kadar yapılmış pek bir çalışma yok. İlerde uluslararası yarışmaların bizim göllerimizde de yapılması için çalışıyoruz. Turizme büyük katkısı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.