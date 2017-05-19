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(Görüntülü Haber) 2 kız öğrenci ele ele tutuşup ölüme atladı (3)

TOPRAĞA VERİLDİLER Muğla'da yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ölüme atlayan Yatağan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Yonca Kurt ile aynı yaştaki sınıf arkadaşı Melek Basalak, son yolculuklarına uğurlandı....

TOPRAĞA VERİLDİLER Muğla'da yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ölüme atlayan Yatağan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Yonca Kurt ile aynı yaştaki sınıf arkadaşı Melek Basalak, son yolculuklarına uğurlandı. Basalak'ın cenazesi; Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki Kurşunlu Camii'nde, Kurt'un ise cenazesi Yatağan İlçesi Zeykinköy Mahalle Camii'nde ikindide kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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