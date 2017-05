(Görüntülü Haber) 2 kişinin öldüğü köpek kavgası barışla son buldu

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, köpek nedeniyle iki aile arasında çıkan ve 2 işinin ölüp 5 kişinin yaralandığı husumet, barış yemeğiyle son buldu. Geçen 22 Nisan günü Topdağı Mahallesi’nde oturan Elmas ve Doğan aileleri fertleri arasında yavru bir köpeğin sahiplenilmesi nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Elmas ile İsmail Doğan hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Husumetin kan davasına dönüşmemesi için araya giren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel ve işadamı Hadi Altun, her iki ailenin ileri gelenleriyle görüşerek barışa ikna etti. Tarafların barışa ikna olması üzerine bir restoranda düzenlenen yemeğe katılan Elmas ve Doğan ailesinin fertleri okunan dualar eşliğinde el sıkışarak aralarındaki husumeti sonlandırdı. Barış yemeğinde birlik ve beraberliğe değinen Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, "Ben her iki ailemize aralarındaki bu husumete son verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi. Ailelerin barışmasına aracılık edenlerden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de her iki ailenin önderlerine kısa sürede husumeti sonlandırdıkları için teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından her iki aile okunan dualar eşliğinde karşılıklı sofrada oturarak yemek yedi.