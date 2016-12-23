CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Yapağılar Köyü'nde, Erkan Külçe'nin işlettiği İsmet Paşa Köy Kahvehanesi'ni ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, köylülerle kahvaltı yaptı.
(Görüntülü Haber) 2- Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy kahvehanesini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Yapağılar Köyü'nde, Erkan Külçe'nin işlettiği İsmet Paşa Köy Kahvehanesi'ni ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, köylülerle kahvaltı yaptı.
23 Aralık 2016 Cuma 12:36
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