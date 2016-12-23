(Görüntülü Haber) 2- Kayseri şehitlerini uğurluyor

Kayserili şehit uzman çavuşlar gözyaşlarıyla uğurlandı Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan piyade uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ve Osman Çelik'in cenazeleri, memleketleri Kayseri'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Çelik’in ağabeyi Ozan Çelik asker selamı vererek, "Vatanımız sağ olsun" dedi. Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan 16 askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya ve Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik’in cenazeleri, dün Kayseri’ye getirildi. Şehitlerin cenazeleri bu sabah yakınları tarafından alınıp, helallik alınması için baba evlerine, ardından da cenaze töreni için Kalemkırdı Camii'ne getirildi. Kalemkırdı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengül, 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehit yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi şehit Osman Çelik’in ağabeyi Ozan Çelik, kardeşinin tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Kardeşinin fotoğrafını da öpen Ağabey Çelik, ardından tabut başında asker selamı vererek, "Vatanımız sağ olsun" dedi. Şehit Osman Çelik’in babası Ali Çelik de gözyaşı dökerken, üşümemesi için oturduğu sandalyede bacaklarına mont sarıldı. Şehidin yakınları da tabut başına gelerek gözyaşı döktü. Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik'in annesi Suriye Çelik de oğlunun asker parkasına sarılarak gözyaşı döktü. Babası 5 ay önce vefat eden şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın annesi Hayriye, eşi Zeliha, 2 yaşındaki kızı Elif ve 7 kardeşi de cenazede gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin cenazeleri, Garnizon Hava şehitliğine top arabası ile götürüldü ve toprağa verildi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kalemkırdı Camii avlusundaki çelengindeki adının yazdığı kağıt, bir kişi tarafından sökülerek atıldı.