(Görüntülü Haber) 2- İBB Başkanı Uysal: (Çöpten elektrik üretimi) 3 bin tonluk tesisimiz devreye girdiğinde 1,5 milyon nüfusun elektrik ihtiyacı karşılanacak

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, çöp gazından elektrik üretimi yapılan tesise yaptığı ziyarette, "Elektrik üretim tesislerimizde günlük 401 megavat gücünde elektrik üretimi yapılıyor. Bu da 870 bin nüfusa tekabül ediyor. İstanbul'da 300 bin konutun elektriği üretiliyor" dedi.















İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ)'nin Eyüpsultan Odayeri'nde bulunan elektrik üretim santralini ziyaret etti. Uysal, "İhalesini yapmış olduğumuz 3 bin tonluk yakma tesisimiz devreye girdiği zaman yaklaşık 1,5 milyon nüfusun elektrik ihtiyacını karşılayacak günlük elektrik üretimi oluşacak" diye konuştu.















ÇÖPLERİN YÜZDE 4,5'İNİ GERİ KAZANIYORUZ















Uysal, "Tüm dünyada ne yapılıyorsa burada da o yapılıyor; ancak gelişmiş ülkelerde yüzde 80'lere kadar yakma usulüyle bertaraf ediliyor. Bizim ülkemizde yüzde 15'lik bir kısmını depolama haricinde değerlendirebiliyoruz. Çöplerin yüzde 4,5'unu geri kazanıyoruz. Bitkiler için çöplerden kompost üretiyoruz, geri kalan yüzde 85'ini depolamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.















İKİ YENİ TESİS GELİYOR















2017 yılında yapılmış iki ihaleyi hatırlatan Uysal, "Birisi, günlük 3 bin ton kapasiteli yakma tesisimiz. Yine günlük 100 ton kapasiteli biometanizasyon denilen sistem. Birisi 2019 yılı sonunda, diğeri 2020 sonu gibi faaliyete geçmiş olacak. Bunlar devreye girdiği zaman İstanbul'da hedefimiz yüzde 50'sini düzenli depolama sistemiyle, yüzde 50'sini de kısmen geri dönüştürmeyle" dedi. Uysal, "İhalesini yapmış olduğumuz 3 bin tonluk yakma tesisimiz devreye girdiği zaman yaklaşık 1,5 milyon nüfusun elektrik ihtiyacını karşılayacak günlük elektrik üretimi oluşacak" diye konuştu.















İSTANBUL'DA GÜNLÜK 19 BİN 200 TON ÇÖP ÇIKIYOR















İstanbul'da günlük 19 bin 200 ton çöp çıktığını söyleyen Uysal, "Bu tesis, düzenli depolama sahalarında biriken metan gazından elektrik üretme tesisi. Başlangıcı 1995 yılı. İstanbul'da düzenli depolama 1994 yılı. Tesadüf ki bugün 27 Mart. İstanbul'da 1994 yılında 27 Mart seçimiyle yeni bir süreç, belediyecilik anlayışı başladı. AK Parti ile birlikte yeni bir yöneticilik anlayışı oluştu" dedi.















GÜNLÜK 300 BİN KONUTUN ELEKTRİĞİ ÜRETİLİYOR















Uysal, "Bu tesis 25 yıl gaz üretmeye devam edecek ancak ulaşamadığımız bir şey var, çöpleri yerinde ayrıştırma. Halkımız çöpleri ayrıştırarak verirse hem geri dönüşüm malzemelerinin tamamının çöpten ayrıştırılması mümkün olacak. Bundan sonraki hedefimiz, ilçe belediyelerimizle beraber ortak kampanyalarla çöplerin yerinde ayrıştırılması" diye konuştu. Odayeri ve Şile'deki tesiste 870 bin kişiye yetecek elektrik üretildiğini belirten Uysal, "İstanbul'da günlük 300 bin konutun elektriği üretiliyor" dedi.















KİŞİ BAŞINA ORTALAMA 1 KİLOGRAM ÇÖP ATILIYOR















İstanbul'da kişi başına günde ortalama 1 kilogram çöp çıkıyor. 39 ilçeden toplanan günlük ortalama 18 bin 500 ton çöp, İBB'ye ait 8 katı atık aktarma merkezine getiriliyor. Çöpler burada sıkıştırılarak Avrupa ve Anadolu Yakası'ndan bulunan düzenli depolama alanlarına taşınmak üzere TIR'lara aktarılıyor. TIR'larla taşınan çöpler, günde ortalama 800 sefer yapılarak, elektrik, yakıt ve gübreye dönüştürülüyor.















ÇÖP TIRLARI RADYASYON KONTROLÜNE DE TABİ TUTULUYOR















Aktarma istasyonlarından düzenli depolama alanlarına taşınan çöp TIR'ları , tartıldıkları kantarlarda radyasyon kontrolüne de tabi tutuluyor. Silivri Seymen’de 226 hektarlık alanda, günde ortalama 12 bin ton atık, Şile Kömürcüoda’da 233 hektarlık alanda günde ortalama 6 bin 300 ton atık bertaraf ediliyor.















ÇÖP SIZINTI SULARI NEREYE GİDİYOR?















Çöplerden oluşan sızıntı suları da fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle arıtılıyor. Arıtılan sızıntı suları, Anadolu Yakasında derelere, Avrupa Yakası'nda ise İSKİ’nin kanalına deşarj ediliyor. Eyüp Odayeri'ndeki tesiste günlük 2 bin metreküp, Şile Kömürcüoda'daki tesiste ise günlük bin 700 metreküp sızıntı suyu arıtılıyor.















ÇÖPTEN PARK VE BAHÇELERE ÇİÇEK ÜRETİLİYOR















Evsel atıkların bir kısmı Kemerburgaz Geri Kazanım ve Kompost Tesisi, Şile Kömürcüoda Entegre Mekanik Biyolojik İşlem ve Geri Kazanım Tesisi'ne yönlendiriliyor. Ayrıştırılmış organik kısım, Kemerburgaz’da Kompost Tesisi Fermantasyon Ünitesi'ne gönderilerek kompost elde ediliyor. Günlük bin ton atık işleme kapasitesine sahip Kemerburgaz Geri Kazanım ve Kompost Tesisi'nde hal, pazar yeri, park bahçeler ve mutfaklardan çıkan organik atıklar, kompostlaştırılarak geri kazanılıyor. Günlük üretilen ortalama 18 bin 336 ton kompost, İstanbul’un park ve bahçelerinde ve çiçek üretiminde kullanılıyor.