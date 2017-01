(Görüntülü Haber) 2- Gündüz Saylan, son yolculuğuna uğurlandı

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) onursal başkanı merhum Türkan Saylan'ın, 72 yaşında yaşamını yitiren kardeşi emekli makine mühendisi Gündüz Saylan, 14 yıldır yaşadığı Bodrum'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Evli, 2 çocuk babası Gündüz Saylan, iki yıl önce akciğer ve bağırsak kanserine yakalandı. Türkan Saylan'ın kardeşi olan emekli makine mühendisi Gündüz Saylan, geçen 13 Ocak sabahı, tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saylan için bugün öğlen, 14 yıl önce yerleştiği Bodrum'daki Adliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Saylan'ın eşi Ayla Saylan, oğlu Ufuk Saylan, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Kaya, ÇYDD Genel Sekreteri Osman Karaduman, ÇYDD Bodrum İlçe Başkanı Nadiye Sarıtosun, sanatçılar Selçuk Alagaz, Zaliha ve yaklaşık 800 kişi katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi. Ayla Saylan, eşinin cenazesinde oğlu Ufuk Saylan'ın desteğiyle ayakta durabilirken, sık sık gözyaşı döktü. Kadınlarında saf tuttuğu cenaze namazının ardından Saylan'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. 'ANISINI HER ZAMAN YAŞATACAĞIZ' ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Kaya, törende muhabirine yaptığı açıklamada, "Gündüz Bey, Türkan Hanım zamanında derneğimize eğitim ve kültür alanlarında yaptıkları katkıları ile alçak gönüllülüğü, bilgi birikimi ile çalışkanlığı ile sevgimizi saygımızı kazanmış değerli bir büyüğümüzdü. Çağdaş bireyler çağdaş kuşaklar yetişmesi için büyük emekler verdi. Çocuksu ruhu nedeni ile Türkan hocamızın 'Sarı Kafalı' diye sevdiği bir kardeşiydi. O'nu unutmak mümkün değil. Türkan Hanım ve Gündüz ağabeyimizi yaşamlarını yitirmiş olarak görmemiz çok zor. Onların düşünceleri, bize öğrettikleri, her zaman derneğimize yol gösterici olmuştur. Olmaya da devam edecektir. O'nun anısını her zaman yaşatacağız" dedi. ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Nadiye Sarıtosun da Gündüz Saylan'ın 14 yıldır Bodrumlu çocuklara yaz okullarında Fen Bilgisi eğitimi verdiğini hatırlatıp, "En büyük hayali çocuklar için Bodrum'da bir bilim merkezi oluşturmaktı. Ancak, buna ömrü yetmedi. İnşallah çocuklarımız için biz bu projeyi geliştirebiliriz. O'nun yaptıklarını unutmamız mümkün değil" diye konuştu. 'TÜRKAN SAYLAN'IN BÜSTÜNÜ BİRLİKTE AÇACAKTIK' Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da önümüzdeki aylarda Tepecik Mahallesi'nde sahile yerleştirilecek Türkan Saylan büstünü Gündüz Saylan ve eşi ile birlikte açma kararı aldıklarını belirtip, "Gündüz ağabeyimiz, Bodrumlu çocuklarımıza gençlerimize her zaman eğitim konusunda destek verdi. Bize ablasının emanetiydi. Ablası Türkan Saylan'ın yaptırdığımız büstünü birlikte açacaktık, kısmet olmadı. Önümüzdeki aylarda çocukları ve eşi birlikte Saylan'ın büstünün açılışını yapacağız, böyle değerler kolay yetişmiyor" dedi.