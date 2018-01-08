2 GÜNDE YERLE BİR OLDU (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE 3 )
(Görüntülü Haber) 2 GÜNDE YERLE BİR OLDU (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE 3 )
2 GÜNDE YERLE BİR OLDU (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE 3 )
08 Ocak 2018 Pazartesi 14:03
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