(Görüntülü Haber) 2 GÜNDE YERLE BİR OLDU (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE 1 )

- Zeytinburnu'ndaki Nakliyeciler Sitesi'nin yıkımı tamamlandı - Yerle bir olan nakliyeciler sitesi havadan görüntülendi. Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, () Zeytinburnu'ndaki Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin yıkımı tamamlandı. Yerle bir olan nakliyeciler sitesi havadan görüntülendi. Nakliyeciler Sitesi'ndeki yıkım cumartesi saat 04.00 sıraları başlamıştı. Cumartesi günü yıkım kamerasına havadan yansımıştı. Bugün tekrar havadan görüntülenen nakliyeciler sitesinin yerle bir olduğu görüldü. Hergün yüzlerce kamyonun giriş çıkış yaptığı alanda halen yıkılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmaları sürüyor. Yıkım en çok hurdacıların işine yaradı. Hurdacılar demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak satmak üzere kamyonetlerine yüklüyor.