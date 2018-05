(Görüntülü Haber)2- Edirne'de Karaçalı balı için meralara çıktılar

EDİRNE ve çevresinde üretilen, birçok hastalığa da iyi geldiği söylenen Karaçalı balı için üreticiler, meralara çıkmaya başladı. Gece ve gündüz kovanlarının başında duran üreticiler, ağustos ayına kadar bölgede kalacak. Üreticiler, bu yıl iyi bir üretim elde etmeyi hedeflediklerini anlattı. Sağlıkta mide, böbrek, akciğer, karaciğer, romatizma ve sinir sistemine kadar birçok hastalığa iyi geldiği söylenen Karaçalı bitkilerinin çiçeklerini açmasıyla birlikte bal üreticileri en yüksek ve kaliteli verimi aldıkları Edirne'nin meralarına gelmeye başladı. Bulgaristan'a sınır Çömlekköy, Muratçalı ve Suakacağı köylerinde çadır kuran üreticiler, 15 gün çiçek açıp yağmur yağmasıyla son bulan karaçalı ve kanola çiçeklerinden, bal üretmesi için arılarını doğaya saldı. Mayıs ayında başlayıp Ağustos ayına kadar bölgede kalan üreticiler, 150 ton bal üretmeyi hedefliyor. Bodrum'un Mumcular köyünden bal üretimi için Muratçalı köyüne gelen Mehmet Gül (68), bölgeye karaçalı, kanola ve ayçiçeği balı üretmek için 1985 yılından bu beri geldiğini söyledi. Bu yıl 1,5 ton bal üretmeyi hedeflediğini belirten Gül, "Bu yıl üretimde artış bekliyorum. Kovanları koyup arıları karaçalı üretmeleri için doğaya saldım. Karaçalı balı ayçiçek balından daha pahalıya satılıyor ama çiçek açıp yağmur yağan kadar süren 15 günlük kısa ömrü oluyor. Bu yıl mevsimin güzel geçmesiyle birlikte verimin artmasını bekliyorum" dedi. Muğla'nın Milas ilçesinden eşi Zeliha Yılmaz ile birlikte Edirne'nin, Bulgaristan'a sınır Suakacağı Köyü merasına gelerek 600'e yakın kovan koyan Hikmet Yılmaz, geçen yıl 8 ton olan bal üretimini bu yıl 10 tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, "Trakya bölgesine 2007 yılından beri geliyorum. Genelde ayçiçek balı üretimi için geliyorum ama bu sene karaçalı ile başlayalım dedik. Yaklaşık 800 kilometre uzaktan eşimle birlikte buraya geldik. Burada yaklaşık 600'e yakın sandığımız var. Bu sandıklar çocuklarımla ortak bal üretiyoruz. Biz biraz erken geldik, onlar önümüzdeki günlerde gelecek. Geçen yıl 4 ay içinde 8 ton bal ürettik. Bu yıl 10 ton bal üretimi bekliyoruz. Bir kovan 16 ila 30 kilo arasında bal veriyor. Burada kurduğumuz çadırda güneş enerjisi ile elektrik üretip buzdolabı ve televizyonumuz da var. Sıkıntı yaşamıyoruz. Bu hayata alıştık" dedi. Zeliha Yılmaz, doğada yaşamaya alıştıklarını, kurdukları baraka ve çadırda kalarak 10 yıldır bal üretimi yaptıklarını belirterek, "Bal üretimi yapmanın zorlukları oluyor. Doğada yaşamaya alışmanız gerekir. Burada normal hayattan uzak, doğayla baş başa kalıyoruz. Geçenlerde el arabasını kaldırıp sürüklemek istediğimde gitmeyince, tekerine sarılmış kocaman bir yılan gördüm. Çok korktum ama o da benden korktu. Yani her an beni sokup zehirleye bilirdi. Zaman zaman böyle tehlikeler yaşasak da bal üretmeye devam ediyoruz" dedi. Türkiye'nin en fazla ve en verimli 'karaçalı' bitkisinin olduğu kentte her yıl Anadolu'nun dört bir yanından yüzlerce üretici gelip meralara koydukları sandıklarda 150 tondan fazla bal üretimi hedefliyor. Bir sandıktan 30 kiloya kadar bal aldıklarını söyleyen üreticiler, 28 kiloluk tenekelerde balı, 400 ila 500 lira arasında satıyor.