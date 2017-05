(Görüntülü Haber) 2 çocuk annesini eşinin elinden kurtaran kahraman kadın; Ben de şiddet gördüğüm için duyarlıyım

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde cezaevi firarisi 23 yaşındaki Oğulcan A.'nın döner bıçağıyla saldırdığı eşi 21 yaşındaki Melek A. ve kucağındaki çocuğunu ölümden kurtaran 23 yaşındaki Sertab Naktan, yaşadıklarını olay yerinde anlattı. Naktan, olayı anlattığında ilk anda çevresindekilerin buna inanmamasına, çok üzüldüğünü söyledi. Eski nişanlısından şiddet gördüğü için bu konuda çok duyarlı olduğunu vurgulayan Naktan, dövüş tekniği bilmediğine dikkat çekti ve "İnsanlara rica ediyorum. Erkeklerden şiddet gören kadınlara lütfen yardım edin. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' derseniz, yarın o yılan annenize, kız kardeşinize, çocuğunuza zarar verebilir" dedi. Melek A., 4 yıl önce lise öğrencisiyken, ailesinin rızası olamadan kaçarak Oğulcan A. ile evlendi. Garsonluk yaparak geçimlerini sağlayan ve iki çocukları dünyaya gelen çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle zor günler geçirirken, Oğulcan A. 2012'de işlediği 'cinsel istismar' suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen Ağustos ayında eşi cezaevine girince Melek A. boşanma davası açtı. Cezasını çektiği Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçen 12 Mayıs'ta firar eden Oğulcan A., 15 Mayıs'ta Melek A.'yı arayıp çocuklarını görmek istediğini söyledi. Melek A., biri 2 ve diğeri 1 yaşında olan çocuklarını alıp, buluşma yeri olan alışveriş merkezine gitti. Oğulcan A. kucağında 1 yaşındaki oğulları A.M.A.'nın bulunduğu Melek A.'ya önceden çiçeklerin arasına sakladığı döner bıçağını alıp saldırdı. Melek A.'nın sol bacağına darbeler indiren Oğulcan A., boşanma davası açan eşinden kucağındaki oğlunu bırakmasını isterken, 2 yaşındaki A.A. saldırıyı birkaç metre öteden gözyaşları içerisinde izledi. SALDIRGANA YİNE BİR KADIN MÜDAHALE ETTİ Alışveriş merkezinin amfi bölümünde güvenlik görevlileri ve vatandaşların aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişinin gözü önünde bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Melek A.'nın yardım çığlıklarına amfide arkadaşlarıyla oturan ve bir otelde aşçı olarak çalışan Sertab Naktan koştu. Çevresindekilerin bakışları arasında döner bıçaklı saldırgana arkadan sarılan ve boğuşmaya başlayan Naktan da saldırının hedefi oldu. Sol ayak başparmağından yaralanan Naktan, Oğulcan A.'yı merdivenlerden iterek aşağı yuvarladı. Oğulcan A. olay yerinden kaçarken bacağında 20 santimlik bıçak yarası olan Melek A. ambulansla Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Melek A.'nın bacağına 50 dikiş atıldı. Polis tarafından yakalanan cezaevi firarisi Oğulcan A. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinayete teşebbüs' suçundan tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi. SALDIRIYA KAYITSIZ KALAMADI Fethiye Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilen ve sol ayak başparmağına 5 dikiş atılan Sertab Naktan, olay yerinde korku dolu anları anlattı. Olayın ardından Melek A.'yı hastaneleri gezerek bulduğunu ve ziyaret ettiğini belirten Naktan, eski nişanlısından şiddet görmüş bir kadın olarak saldırıya kayıtsız kalamadığını söyledi. Olayı ilk anda basit bir karı- koca kavgası sandığını aktaran Naktan, "Çığlıkların artması üzerine arkamı döndüm. Olay yerinde 2 güvenlik görevlisi uzaktan yaşananları seyrediyordu. 'Müdahale etmeyecek misiniz' diye bağırdım. Koşarak geldim ve arkasından sarıldım ve kollarımla sıktım. Döner bıçağını sallamaya devam ederken, ayak parmağımın üst kısmını aldı. Başta acı hissetmedim. Kollarımla sıkarken çok güçlü olduğunu fark ettim. Baktım daha fazla tutamayacağım, diz kapağına arkadan vurarak merdivenlerden aşağı ittim. Merdivenlerden aşağı düştü" dedi. 'ÇOCUĞU VERMEZSEN ONU DA ÖLDÜRÜRÜM' Hemen Melek A.'nın kucağındaki çocuğu istediğini belirten Naktan, "Saldırı sırasında Oğulcan A. 'Çocuğu vermezsen onu da öldürürüm' diye bağırıyordu. Zaten bu nedenle üzerine atlama gereği duydum. Çocuğu aldım, polisler gelene kadar kimseye vermedim. Melek o sırada yerde yatıyordu ve bilincini kaybetti. Güvenlik görevlileri saldırgan kaçtıktan sonra Melek A.'ya müdahale etti. Daha sonrada olay yerine polisler geldi" diye konuştu. 'ATACAKSAN DAHA İYİ BİR YALAN AT' Çevresine yaşadıklarını anlattığını ancak kimseyi inandıramadığını ve yalancı durumuna düştüğünü vurgulayan Naktan, inananların kendisini tebrik ettiğini kaydetti. Bazı arkadaşlarının ise "O kadar erkek varken bir kadın bunu nasıl yapar? Atacaksan daha iyi bir yalan at" diye yorumlar yaptığını ve çok üzüldüğünü aktaran Naktan, haberler çıkınca herkesin kendine inandığını sözlerine ekledi. Eski nişanlısından şiddet gördüğü sırada da çevresinde insanların bulunduğunu ancak kimsenin müdahale etmediğini vurgulayan Naktan, dövüş eğitimi alıp almadığı şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: "Herhangi bir eğitim almadım. Normalde boyun fıtığı hastasıyım. Döner bıçaklı saldırganı kavrayacak güç ve cesaret nasıl geldi, bilmiyorum. Ama yapabildiğim için çok mutluyum. Herhangi bir tekniğim yok. Sadece babam müdahale etmemiz gereken birkaç hareket göstermişti. Oğulcan A.'yı tuttuğum sırada yapabilecek çok fazla şey yoktu. Kafa atamazdım, benden çok uzundu. Ellerimi kullanamadığım için arkadan dizine vurdum. Sendeleyince de merdivenlerden aşağı ittim." '3 KİŞİ CİNAYETE KURBAN GİDEBİLİRDİ' 5-6 dakika kimsenin müdahale etmediği olayın 3 cinayetle sonlanabileceğini savunan Naktan, "Ben, Melek hanım ve çocuğu burada cinayete kurban gidebilirdik. Saldırganın olay sırasında şuuru kapalıydı. Belki geri dönüp üçümüzü öldürecekti. Herkesten rica ediyorum. Biri öldürülüp dövülürken bunlara göz yummayın. Çevremde her yaş gurubundan insanlar var. İnsanlara rica ediyorum. Erkeklerden şiddet gören kadınlara lütfen yardım edin. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' derseniz, yarın o yılan annenize, kız kardeşinize, çocuğunuza zarar verebilir" diye konuştu.