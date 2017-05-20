Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da yapımı devam eden otel inşaatının ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Kentin merkez Yıldırım İlçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde yapımı devam eden 10 katlı otelin ikinci katında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede diğer katları da etkiledi. Korku ve paniğe neden olan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 itfaiye aracı ile ekipler müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Can kaybı ve yaralanan kimsenin olmadığı yangında hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) 2- Bursa'da otel inşaatında yangın
Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da yapımı devam eden otel inşaatının ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Kentin merkez Yıldırım İlçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde...
20 Mayıs 2017 Cumartesi 20:45
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