Nedim KOVAN/KABADÜZ (Ordu), () - ORDU'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, karla mücadele ekipleri yol açma çalışması sürdürürken, buradaki doğa manzarası da görenleri hayran bırakıyor. Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, karla beyaza büründü. Karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yaylaya ana ulaşımı sağlayan yolu açarak 24 saat yolun ulaşıma açık olmasını sağlıyor. Obalara giden yollarla Çambaşı-Yeşilce yoluda kar küreme makinesiyle temizleniyor. Özellikle haftasonları vatandaşlar yaylalara giderek karın tadını çıkarıyor.
(Görüntülü Haber) 2 bin rakımlı yaylada karla mücadele sürüyor
Nedim KOVAN/KABADÜZ (Ordu), () - ORDU'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, karla mücadele ekipleri yol açma çalışması sürdürürken, buradaki doğa manzarası da görenleri hayran bırakıyor. Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı...
07 Şubat 2018 Çarşamba 18:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.