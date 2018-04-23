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(Görüntülü Haber) 2- Bakan Canikli'nin koltuğuna Afrin şehidinin kızı oturdu,

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını, Zeytin Dalı Harekatı?nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin kızı Elvan Ege'ye (13) devretti. Yeni bakan Elvan Ege tüm bakanlık...

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını, Zeytin Dalı Harekatı?nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin kızı Elvan Ege'ye (13) devretti.

Yeni bakan Elvan Ege tüm bakanlık bürokratlarıyla bakanlık koordinasyon toplantısı yaptı. Bürokratlarını dinledi ve talimatlar verdi. Elvan Ege, ?Asker olmak zordur, asker olmak demek hayatından, ailesinden vazgeçip vatanı için herşeyi yapabilmek, onurlu duruş sergilemektir. Ama onun yaşadığı gurur o zamanki mutluluk hiçbir şeye değişilmez? dedi. Bakan Ege, ilk icraatı olarak da TSK içindeki bayan rütbeli asker sayısının artırılacağı müjdesini verdi.

Törene şehit Serdar Ege'nin eşi Dilek, büyük kızı Elif (17) ve kardeşi Serkan Ege de katıldı.

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