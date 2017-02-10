(Görüntülü Haber) 2- Ayvacık, yine 5 büyüklüğünde depremle sallandı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde pazartesi sabahı Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken bugün saat 11.55'te bölge 5 büyüklüğünde yeni bir depremle daha sallandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre merkez üssü Ayvacık İlçesi olan ve yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem Çanakkale genelinde hissedildi. Ayvacık merkezli olarak 6 Şubat'tan bu yana deprem fırtınasının devam etmesi ve halkı korkuttu. Dün gece de artçı şokların devam ettiği Ayvacık'da bugünkü 5 büyüklüğündeki deprem binalardaki hasarı daha da artırdı. Hasarlı binalar terk edildiği ve depremzedeler kanteyner ve çadırlara yerleştirildiği için yaralanan kimse olmadı. Bugünkü deprem, pazartesi gününden bu yana Ayvacık merkezli Richter ölçeğine göre büyüklüğü 5'in üzerinde kaydedilen dördüncü deprem oldu.