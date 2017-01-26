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(Görüntülü Haber) 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 4 teklif -3

ANKARA () - ULAŞTIRMA Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi için bugün 4 grubun teklif verdiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ihaleyi kazanan firmanın Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG olduğunu...

ANKARA () - ULAŞTIRMA Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi için bugün 4 grubun teklif verdiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ihaleyi kazanan firmanın Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG olduğunu bildirdi. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol için toplam 16 yıl 2 ay 12 gün süre teklif etti. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in Kuruluşunun 100. yıldönümünde 2023 metre ayak açıklıklı dünyanın en büyük köprüsü olacağını kaydeden Bakan Ahmet Arslan, İhaleye 4 ortak girişim gurubunun teklif verdiğini ifade etti. Teklif veren firmaların isimleri şöyle: 1- Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG, 2- IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG, 3- Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG, 4- IC İçtaş - Astaldi (İtalyan) OGG

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