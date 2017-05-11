(Görüntülü Haber) 19 yaşındaki genç Sapanca Gölü'nde boğuldu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölü'ne giren 19 yaşındaki Yasin Karaaslan boğularak hayatını kaybetti.



Adapazarı'nda oturan Yasin Karaaslan arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için Sapanca Gölü Serdivan Esentepe mevkiine geldi. Yaklaşık 10 kişilik grupdan bazıları yüzmek için göle girdi. Gölde açılan gençler yüzerek kıyıya döndükleri sırada Yasin Karaaslan suya batarak gözden kayboldu. Arkalarına baktıklarında durumu fark eden arkadaşları Yasin Karaaslan'ı dakikalarca suda aradı. Arkadaşları bir süre sonra Yasin Karaaslan'ı bularak kıyıya çıkardı. Baygın halde sudan çıkartılan Karaaslan 112 Acil ekibi tarafından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yasin Karaaslan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.