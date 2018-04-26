(Görüntülü Haber) "19 milyon çocuğu spora yönlendirmeliyiz"

NİŞANTAŞI Üniversitesi'nce düzenlenen 1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi dünyanın dört bir yanından araştırmacı, akademisyen, öğrenci ve profesyonelleri buluşturdu. Kongrenin organizasyonunu üstlenen Dr. Öğretim Üyesi Umut Başoğlu, "0-14 yaş arası 19 milyon çocuk var ve bunların yüzde 23'ü obez. Antrenör, kulüp yöneticisi ve yerel yöneticiler bir araya gelip çocukları harekete geçirmeli" dedi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Kampüs?te başladı. 3 gün sürecek kongrede, dans, spor ve rekreasyon alanından araştırmacılar ve akademisyenler bildirilerini sunacak. Kongre boyunca panel, dans gösterileri, sergilerin yanında atölye çalışmaları ve İstanbul şehir gezileri de organize edilecek.

"AİLELER SPOR KONUSUNDA BİLİNÇLENİYOR"

Sporun birlikte çalışmayı desteklediğine dikkat çeken Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Bireysel sporlar haricinde spor, birlikte çalışmayı ve koordinasyonu destekleyen bir bilim dalı. O açıdan da çok desteklenmeli. Çünkü biz çoğu zaman bireysel işlerde başarılı oluyoruz ama birlikte hareket etmeye çalıştığımızda herkes yaptığı işin başında çalışmak istiyor" diye konuştu. Ailelerin spor konusunda bilinçlendiğini söyleyen Prof. Dr. Hatipoğlu, "Biz öğrenciyken ailelerimiz spor yapmanın iyi bir meslek sahibi olamamakla eşit olduğunu bize aşılamaya çalışıyorlardı. 'Ona zaman ayırırsanız iyi bir meslek sahibi olamazsınız' diyorlardı. Şimdiki ailelerimizin çok daha bilinçli ve destekleyici olduğunu görüyorum. Aslında sporun her alanda bizi olumlu etkileyeceğini söylemekte fayda var" dedi.

"İLK DEFA DÜZENLENİYOR"

Bir vakıf üniversitesinin ilk defa bir spor bilimleri kongresine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurucu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Umut Başoğlu, "Buna ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Kongrenin içerisinde beden eğitimi, spor, rekreasyon ve dans birleşiminden yola çıktık. Rekreasyon ve spor ülkemizde çok az kullanılan bir birleşim. Biz bunu daha ön plana çıkarmaya gayret ettik ve dans da çok az biliniyor. Dansın da performans kısmını bu işi içine katmaya çalıştık. Hepsini aynı potada eritip bir kongrede tartışmaya sunduk" diye konuştu.

"HAREKET EKSİKLİĞİMİZ VAR"

Beden eğitimi dersine gereken önemin verilmediğini vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Umut Başoğlu, şöyle devam etti:

"0-14 yaş arası 19 milyon çocuk var ve bunların yüzde 23'ü obez. Biz uzun vadede sporcu yetiştirmeyi değil, sporcu transfer etmeyi ön plana çıkartan bir ülkeyiz. Kaynaklarımız bir gün tükenebilir ama öz kaynağımız insan. İnsana verilen değeri ve eğitimi artırırsak oradan başarıyı da yakalayacağız. Buradaki amacımız da şu, bilimsel kongreler, bilimsel insanların bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları birbirlerine sundukları yerdir. Amacımız bu işin sahaya dönebilmesi. Yani, antrenör, kulüp yöneticisi, yerel yöneticilerin gelip buradan kendilerine bir şeyler almaları buradan aldıklarını sahaya yansıtıp o 19 milyon çocuğu harekete geçirmeleri önemli."

3 gün boyunca sürecek kongrede 255 tanesi özel, 30'a yakın da bilimsel bildiri sunulacak. Rekreasyon, antrenörlük, hareket, antrenman, spor yöneticiliği, sporda psikososyal alanlar, sporda teknoloji, spor mühendisliği gibi alanlarda oturumlar düzenlenecek. Kongrenin son günü ise İstanbul'un tarihi güzelliği katılımcılarla birlikte yapılacak gezide değerlendirilecek.