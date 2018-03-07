(Görüntülü Haber)18 yıldır kadın hakları için mücadele ediyor

SAMSUN'da bulunan Elveren İnsanlar Derneği (ELVİNDER) Başkanı Yeşim Gürsoy, 18 yıldır görev aldığı çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kadınlar için çalışmalar yürütüyor. Gürsoy, gerçekleştirdiği projelerle kadınların eğitilmesi, meslek edinmeleri, iş kurmaları, haklarını öğrenmeleri için aralıksız mücadele ediyor. ELVİNDER Başkanı Yeşim Güroy, yıllardır kadın hakları konusunda mücadele veriyor. Bundan 18 yıl önce Türk Anneler Derneği'nde çalışmalarına başlayan Gürsoy, 2007-2013 yıllarında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda İl Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bu sırada gerçekleştirdiği 'Kadın Ustalar Projesi' ile Türkiye'de ilk sertifikalı kadın ustaların yetiştirilmesini sağladı. Gürsoy, özellikle kadınların iş hayatında daha çok yer edinmeleri ve meslek sahibi olmalarını sağlamak için çeşitli projeleri hayatı geçirdi. Mikrokredi ile özellikle ilçelerde sosyo ekonomik seviyesi düşük kadınların iş kurmalarını sağlamak adına danışmanlık ve destekte bulundu. 2013 yılında kurucusu ve başkanı olduğu ELVİNDER'de kadınlar için çalışmalarına devam eden Gürsoy, "Toplumda kadının yerini güçlenmesi ve hak ettiği yere gelmesi, yerel yönetimlerden çalıştığı meslek gruplarında en üst kademelere kadar görev alabilmeleri için güçlendirilmiş Türk kadının mücadelesini veriyoruz. Günümüzde toplumda sorunlar gündemimizi meşgul ediyor. Türk kadının alt tabanda bir sorunu vara ama, eğitimle en yüksek noktalara gelebileceğine, dünyada hak ettiği noktaya ulaşabileceğine inancımız tam. Kadınların bilinçlenmesi, haklarını arayabilmesi kendi güçlerini kendilerinin belirlemesi için ciddi mücadeleler veriyoruz. 18 yıldır bu çalışmalar içerisinde şunu gördüm ki toplum bir bütün. Toplumu kadın sorunları, erkek sorunları olarak ayırmak mümkün değil. Çünkü toplum, insan haklarının yaşandığı bir yer. Bunu her şeyden önce insan hakkı olarak ele alıp, kadın ve erkek el ele vererek sorunları çözmemiz gerekiyor" dedi. Kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarının Türk toplumunun kanayan bir yarası olduğunu belirten Gürsoy, sözlerine şöyle sürdürdü: "Kadın cinayetleri, kadın istismarı, çocuk istismarı maalesef şu anda ülkemizde en çok konuşulan konulardan ve hepimizin toplumsal yaralarından bir tanesi. Kamuoyunda bu kadar gündeme gelmesi, bu sorunun artık çözülmesi gerektiği için kırmızı alarm verdiğinin bir ifadesi. Bu kadar gündeme gelmesi, bunun artmış olduğunu göstermiyor, bu zaten fazlasıyla vardı, ancak artık toplum bunun bilincine vardı. Basın yoluyla da bunun ne kadar önemli boyutlarda olduğunu görüyoruz. Artık çözülmesi için acil önlem çözümleri alınması gerektiğini, topyekun bir seferberlikle bu işin çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ben ilçelerde birçok çalışma yaptım. Özellikle kırsal bölgelerdeki kadınlar, yıllarca bunu içlerinde normal bir şeymiş gibi yaşadılar. Ancak, artık bu haksızlıkları dile getirebilir, şikayet edebilir, yer arayabilir hale geldiler. Hatta ölümü bile göze alıp cesaretlenerek kendilerine bunun yapılmaması için ne gerekiyorsa yapmaya başladılar. Bu çok büyük bir adım, mücadelesi zor bir adım. Bu en kısa sürede başarmamız gereken bir mücadele."