(Görüntülü Haber) 18 ülkeden 35 ormancıya, Mersin'de eğitim gezisi

MERSİN’in Erdemli İlçesi'nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından ortaklaşa yürütülen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadelesi Sözleşmesi (UNCCD) Sekreteryası tarafından da desteklenen proje kapsamında, 18 ülkeden 35 ormancıya, eğitim gezisi düzenlendi. Programa Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme Erezyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gözükara, Mersin Orman Bölge Müdür vekili Yalçın Akın, Erdemli Orman İletme Müdürü İsmail Çelik ve 18 ülkeden 35 ormancı katıldı. Gezi kapsamında Erdemli ormanlık alanları sınırları içerisindeki ormanlık ve ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı bölgeler ve tarım arazilerinin işlenmesi, çalışmaları ve iş makinelerinin çalışma teknikleri ile sulama suyu konuları arazi gezisinde anlatıldı. Gezi ile ilgili açıklama yapan Genel Müdür Avcı, 2016’da yapılan Afrika ülkelerine yönelik Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Hedef Belirleme Çalıştayı’ndan sonra Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik bir ATD çalıştayında, Uluslararası Çölleşme ile Mücadele eğitimine başladıklarını söyledi. Avcı, "Özellikle tarım ve tarımsal ormancılık, kırsal kalkınma, yangınla mücadele çalışmalarını görme imkanımız olacaktır. Bu eğitim, ülkelerin birlikte hareket edip birlikte ortak çalışmak kültürü elde etmeleri anlamında da önemlidir. Türkiye’de güzel bir söz vardır. 'Hızlı gitmek isterseniz yalnız gidiniz, uzağa gitmek istiyorsanız birlikte gidiniz.' Bu sebeple bilginin etkin ve yaygın kullanımı için birlikte çalışmak ve bilgiyi paylaşmak zorundayız. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü olarak benimsediğimiz bir prensip vardır. 'Çölleşmeyle mücadelede hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ve o satıh tüm ülkemiz ve tüm dünyadır.' Bu sebeple dünyada çölleşmeyle mücadele için bilgi paylaşımını bir borç olarak görüyoruz." Konuşmaların ardından Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen 35 ormancı çalışmalar hakkında bilgiler aldı.