Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......
Bakan Soylu, yeni yıla Kato dağında askerlerle giriyor
Soylu, askerlerle Erdoğan'ın mesajını dinletti

(Görüntülü Haber) 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul Kağıthane'de ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra otomobili bırakıp kaçtı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. Kaza, Hamidiye Mahallesi'nde...

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul Kağıthane'de ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra otomobili bırakıp kaçtı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. Kaza, Hamidiye Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 17 yaşındaki A.D., otomobille sokakta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. A.D.'nin idaresindeki araç duvara çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan ehliyetsiz sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden kaçtı. ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Gürültüleri duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Araçları zarar görenler kısa süreli şok yaşadı. A.D.'nin ailesini arayarak durumu anlatması üzerine olay yerine anne ve babası da gelip polislerden bilgi almaya çalıştı. "3 GÜN OLDU DAHA ARABAYI ALALI" Araç sahibi Mehmet Ali Ay, "Akşam benim oğlum aracı buraya park etti. Bir tane çocuk arabayla geliyor, buna vuruyor ondan sonra benim arabaya vuruyor, kaçıp gidiyor. 17 yaşında ehliyetsiz. Çocuğun annesi de burada, babası da burada. Arabada çok hasar var, 3 gün oldu daha arabayı alalı' diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis A.D.'yi arıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,