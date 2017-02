(Görüntülü Haber) 16. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay oldu

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,() Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl kültürel ve tarihi miras alanında yaptığı çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'a verildi. Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanında verdiği Vehbi Koç Ödülü dün akşam İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenlenen gece ile sahibini buldu. Ödül törenine başta Koç Ailesi üyeleri olmak üzere iş dünyasından davetliler katıldı. Geceye Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan da eşi Sema Doğan ile birlikte katıldı. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu; Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'ın başkanlığını yaptığı Seçici Kurul'un önerdiği 3 aday arasından, 16. Vehbi Koç Ödülü'ne, kültürel ve tarihi miras alanındaki çalışmaları ile Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'a takdim edildi. ÖMERKOÇ: PROF. DR. ZEYNEP AHUNBAY, ALANINDA TÜM DÜNYADA TANINAN İSİMSİZ KAHRAMANLARIMIZDAN BİRİSİ Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç törende yaptığı konuşmada, "Ne mutlu ki vakfımız ve ailemiz gibi başka kişi ve kurumlar da kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma yolunda önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Yüzlerce akademisyen geçmişin izini büyük bir titizlikle sürüyor ve ayni titizlikle belgeliyor. Buna rağmen saygısızca yapılmış restorasyonlar, kültürel ve tarihi mirasın derinliğine ve bütünlüğüne karşı yıkıcı müdahaleler gibi can sıkıcı haberler de duymuyor değiliz. Kendi adına konuşma imkânı olmayan bir abideyi, bir tarihi eseri, çok önemli bir koleksiyonu, bazen bir akademisyen, bazen bir bürokrat, bazen bir vatandaş cansiparane korumaya çalışıyor. Ne yazık ki bu isimsiz kahramanlar her zaman muvaffak olamıyorlar. Bugün Vehbi Koç Ödülü'nü alacak kişi bu isimsiz kahramanlardan birisi. Kendisine haksızlık yaptığımı düşünmeyin. Alanında tüm dünyada tanınan hocamızın adını pek çoğumuz daha önce duymamış olabiliriz" dedi. Ömer Koç, konuşmasını Seçici Kurul'un Prof. Dr. Zeynep Ahunbay için yazdığı gerekçeden bir bölümü okudu. Koç, “Kendisinin Türkiye'deki eğitim ve kariyer yaşamını uluslararası boyuta taşımasında hem Türkiye koşullarının Cumhuriyet Aydınlanması ile ona sunduğu deneyimin payı vardır, hem de bütün meslektaşlarının teslim ettiği 'dur durak bilmeyen çalışkanlığı' etkendir. Araştırma ve uygulama konularında ilkelere ödünsüz bağlılığıyla bilinen bir bilim insanıdır. Evrensel ilkeleri ülkesinde geçerli kılabilmek için mesleki alanda geliştirdiği bu doğrudan ve ödünsüz tavrı ile kuşkusuz yorulmuş ve yıpranmıştır. Ancak aynı ilkeleri, yetiştirdiği çok sayıdaki öğrencisine aktararak yaşatabilmeyi başarmış, başka bir ifade ile çoğalabilmiştir. Kendisinin örnek kariyeri, kültür mirası bilim alanında ekol oluşturan katkıları ve meslek etiğinde bükülmeyen duruşu ile Vehbi Koç Ödülü ile onurlandırılması, kişisel ölçeğin çok üzerinde, tüm mesleki alanlarda ülkenin çok ihtiyacı olan akılcı ve kararlı tavırları da özendirecektir" diye konuştu. Ömer Koç konuşmasının sonunda 16. Vehbi Koç Ödülü'nü Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'ın kazandığını açıkladı. PROF. DR. ZEYNEP AHUNBAY: GELECEKTE TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR MİRASI AÇISINDAN DAHA AYDINLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM 16. Vehbi Koç Ödülü'nü alan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay hakkında törende kısa bir film de yayınlandı. Filmin ardından Prof. Ahunbay'a ödülü takdim edildi. Prof. Dr. Ahunbay ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında, "İnsanın ömrü koşturma ile geçiyor. 40 yılı aşkın bir süredir koruma alanında çalışıyorum. Gelecekte Türkiye'nin kültür mirası açısından daha aydınlık olduğunu düşünüyorum. Bu ödüle layık görülmem ya da Kültür Mirası alanında bir ödül verilmesini bu alanda çalışan bütün insanlara verilmiş diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. PROF. DR. ZEYNEP AHUNBAY HAKKINDA Arkeolojik alanlardan Osmanlı yapılarına çok geniş bir yelpazede kültür varlıklarının korunması konusunda yaklaşım geliştiren ve bunu restorasyon uygulamalarıyla da örnekleyen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, çok yönlü birikimi ve deneyimi ile Türkiye sınırlarının dışındaki Osmanlı yapılarından, mimari koruma biliminin kuramsal tartışmalarına kadar çeşitli konularda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) gibi uluslararası kurumların görüşüne başvurduğu, dünyanın önde gelen koruma uzmanları arasında gösteriliyor.