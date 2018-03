(Görüntülü Haber) 16'ncı etap Bi'dünya Yeşil Ormanı kuruldu

Gaziantep'te, 'Her Bahar Bir Orman Bi'Dünya Yeşil' projesi kapsamında 16'ınci Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi?nde oluşturuldu.

Proje kapsamında düzenlenen fidan dikme programına; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Jandarma Kıdemli Albay Halil Uysal, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, muhtarlar ve bir çok öğrencinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çocuk Halk Oyunları'nın gösterisi yapıldı. 1 milyon metrekarelik bir alana dikim yapıldığını söyleyen Rıdvan Fadıloğlu, Bu gün ağaçlandırmasını yapacağımız bölge yaklaşık 1 milyon metrekare bir alana sahip, burada dikimleri etap etap yapıyoruz. Normal şartlarda şehir merkezinde bize gösterilen noktalarda ağaçlandırma çalışmalarımızı yaptık. Gösterilen yerleri ağaçlandırmaya devam edeceğiz. Ancak şehirde yer kalmayınca hazine tarafından gösterilen bu bölgede bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yüzyıllar önce bu bölgeler tamamen ağaçlarla kaplı bur bölgeymiş ama daha sonraki süreçte gelinen nokta meydanda o nedenle biz bu çalışmaları önemseyerek her Mart ve Kasım aylarında bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Diktiğimiz fidelerin gelişmesi için iki yıl boyunca bakımlarını yaparak sağlıklı şekilde büyümelerini sağlıyoruz diye konuştu. Konuşmaların ardından hayata geçirilen 'Her Bahar Bir Orman Bi?dünya Yeşil' projesi kapsamında, yaklaşık 320 bin metrekare alan üzerine badem, zeytin, fıstıkçamı, karaselvi, kızılçam, sedir, defne türüne sahip yaklaşık 30 bin fidan daha toprakla buluşturuldu. Proje kapsamında 15 etapta 1milyon 186 bin 722 metrekare alana 121 bin 763 adet fidan dikildi.