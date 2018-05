(Görüntülü Haber) 1500 öğrenci Yazarlık Festivali'nde buluştu

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), () Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye Geneli Yaratıcı Yazarlık Festivali, 1500 öğrencinin katılımıyla başladı. Manavgat'ın Kızılağaç bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde Doğa Koleji'nin 3'üncüsünü düzenlediği Türkiye Geneli Yaratıcı Yazarlık Festivali'nde duayen yazarlar ile yazar adayı öğrenciler bir araya geldi. Doğa Koleji'nin 40 ildeki 57 kampüsünden yaklaşık 1500 öğrenci ve 100 Türkçe öğretmeninin katıldığı festivalde çocuk edebiyatının önde gelen ismi Gülten Dayıoğlu'yla birlikte 20 yazar ve akademisyen yer aldı. Her gün ünlü yazarlarla atölye çalışması yapacak olan öğrenciler yazma becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek, okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanıp takım çalışması içinde bulacak. Öğrenciler, festivalde sosyal ilişkilerini de güçlendirerek, yazma yeteneklerini keşfedecek. Öğrencilerin sosyal bir ortamda yazma becerilerini, Türkiye'nin önemli yazarlarından ders alarak geliştirmelerine olanak sağlanmasının hedeflendiği festival 5 Mayıs'ta sona erecek. Festival sonunda öğrencilere sertifikaları eğitim aldıkları yazarlar tarafından verilecek. 'MUTLU ÇOCUK ÖĞRENİR, ÖĞRENEN BİREY ÜRETİR' Festivalin açılış konuşmasını yapan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, düzenledikleri festivalle Türkiye genelindeki birçok öğrenciyi okuma ve yazma sevgisi için bir araya getirmenin kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyledi. Lüle, 'mutlu çocuk öğrenir, öğrenen birey üretir' diyerek, çocukların sosyal ortamda öğrenmelerinin daha kalıcı olduğunun, eğlendirerek öğretmenin, oyunla öğrenme keyfinin önemli olduğunu belirtti. Eğitimin ailede başladığını anlatan Lüle, okuma alışkanlığı ve kitap sevgisinin ailenin içerisinde başlayacağını, öğrencinin okulda ve çeşitli organizasyonlara katılarak bunu inşa edebileceğini söyledi. 'İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN ARTIKLARINDANIM' Yaratıcı Yazarlık Festivali'nin onur konuğu Gülten Dayıoğlu, Kütahya'da okula başladığını ve o dönemlerde yaşadığı zorlukları anlattı. Kendi döneminde böyle bir durumun hayalini bile kuramadıklarını aktaran Dayıoğlu, Dar gelirli bir ailenin çocuğuyum. İkinci Dünya Savaşı'nın artıklarındanım. Bir somun ekmeği bile karneyle aldığımız yılları, sabahın 04.30'unda kuyruğa girdiğimiz yılları yaşadım. 2 metre basma için Sümerbank'ta kuyruğa girdiğimiz yılların çocuğuyum. Biz itile kakıla, ucundan kıyısından çekile çekile okuduk. Bu atılımınızı yürekten kutluyorum dedi. 'HAYALİM GERÇEK OLDU' Okuma ve yazma üzerine yapılan bu festival ve organizasyonlarla tohum ektiklerini kaydeden Dayıoğlu, bu tohumların ileri zamanlarda yeşereceğini ve dünya için fidan, ağaç olup çok güzel meyveler vereceğini vurguladı. Festivalle kendisinin bir hayalinin gerçek olduğunu da söyleyen Gülten Dayıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü.Bizim bir vakfımız var, Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı. O vakıf bünyesinde benim bir hayalim var, işte buydu hayalim. Ama gücümüz yetmez ki bizim. Ne istiyordum biliyor musunuz, her yıl 7 bölgeden belli önceliklere uygun öğrencileri bir araya getirmek onları kaynaştırmak ve bunu yaşatmaktı. Bunu görünce hakikaten çok çok mutlu oldum. Dilerim bize de kısmet olur. Festivale katılan diğer önemli yazarlar ise yazar adayı öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu, heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, festivale katılan her öğrencinin yazar olmayacağını, en azından okuma alışkanlığı kazanıp, doğru yazabilme becerici kazanabileceklerini söyledi. Açılış töreninde Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, yazar Gülten Dayıoğlu'na plaket verdi. Festivale Gülten Dayıoğlu'nun yanı sıra Mavisel Yener, Ferda İzbudak, Mehmet Atilla, Nilay Yılmaz, Koray Avcı Çakman, Çiğdem Gündeş, Ömür Kurt, Göktuğ Canbaba, Toprak Işık, Birsen Ekim Özen, Görkem Yeltan, Cihan Demirci, Sabri Ugan, Renan Özdemir, Özlem Tokman, Osman Torun, Hidayet Karakuş, Zehra Ünüvar, Aşkın Güngör gibi yazarlar katılıyor.