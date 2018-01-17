(Görüntülü Haber) 15 yıl sonra yeniden başlayan arama çalışmalarında gömlek ve kemik bulundu

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - BURSA'dan 15 yıl önce kaçırıldıktan sonra öldürülüp, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana atıldığı iddia edilen Handan Çakal'ı arama çalışmaları sırasında kemik ve gömlek parçaları bulundu.



Bursa'dan 2003 yılında kaçırılıp, iddiaya göre öldürüldükten sonra Pamukova Mekece Mahallesi'ne cesedi atılan Handan Çakal'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen ailenin başvurusu üzerine Handan Çakal, bir televizyon programında yeniden gündeme getirildi. Kayıp olayının programda gündeme getirilmesinden sonra Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, cesedin bırakıldığı iddia edilen Mekece Mahallesi bölgesinde arama çalışması başlattı. Üç gündür drone yardımıyla zorlu arazi koşullarında ve dik yamaçlarda devam eden aramalarda bugün gömlek ve kemik parçaları bulundu. Bir dere yatağına yakın bölgede yeşil renkte gömlek parçaları ve yakınında bulunan kemik parçaları jandarma ekiplerine teslim edildi. Kemik parçaları incelemeye alındı.



CİNAYET İTİRAFÇISI DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBESK KALDI



2003 yılının Mayıs ayında dershanede üniversite sınavına hazırlanırken, evinden kütüphaneye gitmek üzere çıktıktan sonra esrarengiz bir şekilde kaybolan 19 yaşındaki Handan Çakal'dan bir daha haber alınamadı. İstanbul'da hırsızlık suçundan arkadaşı 32 yaşındaki Onur D. ile yakalanan 50 yaşındaki Turan G. nezarette kaldığı sırada gördüğü rüyanın etkisinde kalarak polise verdiği ifadede, vicdan azabı çektiğini belirterek, Handan Çakal'ı Bursa'da kendilerinin kaçırdığını, tecavüz ettikten sonra şikayetçi olmaması için Pamukova'da ormanlık bir alanda öldürdüklerini itiraf etti. Sanıklar tutuklandı. Ancak tüm aramalarda bir sonuca ulaşılamadı. 2009 yılında suçunu kabul etmeyen Onur D. serbest bırakılırken, Turan G. de yargılandığı Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2009 yılında delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.