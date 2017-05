(Görüntülü Haber) 15 yaşına kadar kadın, sonrasında erkek gibi yaşıyorlar

Hasan DEMİRBAŞ/ ANTALYA, () - ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesi Akyarı Mahallesi'nde 12 kişi, çift cinsiyetli (hermafrodit) dünyaya geldi. Bu kişilerden 3'ü erkek olmak için operasyon geçirirken, sadece 1'i kadın olmak için ameliyat oldu. Kimlikleri pembe, ancak görüntüleri ile erkek olan köylüler, ortalama 15 yaşına kadar kadın gibi yaşarken, sonrasında saçlarını kestirip kadın kıyafetlerini çıkartarak erkek gibi yaşamayı tercih etti. Antalya kent merkezine 185, Gündoğmuş ilçesine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Akyarı Mahallesi, çift cinsiyetli kişilerin çokluğuyla dikkati çekiyor. İlk çift cinsiyetliler garipsenirken, daha sonra sayının artmasıyla bu durum olağan karşılandı. Mahallede bugüne kadar 12 kişi çift cinsiyetli oluşlarını çekinmeden ifade ederken, bunlardan 2'si yaşamını yitirdi. Mahallede yaşayanlar, sayının daha fazla olduğunu, ancak bazı kişilerin bu durumlarını gizlediğini kaydetti. Bu kişilerden 4'ü köylerinde yaşamaya devam ederken, geri kalanlardan 4'ü Alanya'da, 2'si ise İstanbul'da yaşamlarını sürdürüyor. Köydeki 12 kişiden 3'ü erkek olmak için operasyon geçirirken, sadece 1'i kadın olmak için ameliyat oldu. Geri kalanlar durumlarının Allah'ın takdiri olduğunu belirterek tedavi olmadı. KİMLİKLERİ PEMBE, GÖRÜNTÜLERİ ERKEK Çift cinsiyetli kimlikleri ile yaşamaya devam eden 72 yaşındaki Aliye Ç. ile kardeşi 69 yaşındaki Emine Ç., kapılarını 'ya açtı. Pembe kimlikleri olan, ancak köyde herkesin Ali ve Emin diye seslendiği iki kardeş, durumlarından şikayetçi değil. Aliye Ç. doğarken böyle olduklarını belirterek, bu durumun Allah'ın hikmeti olduğunu söyledi. 7 kardeşin en büyüğü Aliye Ç., Emine dışındaki kardeşlerinin hiçbirinde bu durumun söz konusu olmadığını aktardı. SAÇLARI BELİNE KADAR UZUYORDU Kendilerini erkek olarak hissettiklerini belirten Aliye Ç., "Eskiden kadın elbiseleri giyerdik. Saçımız belimize kadar uzardı. 15 yaşında vücudumuzda değişiklikler meydana gelince saçlarımızı kestirdik. Erkek kıyafetleri giydik. Birçok yere çalışmaya gittim. Türkiye'nin her yerine gittim. Herkes bizi erkek olarak bilir. Yalnız nüfus cüzdanına baktığında kadın görünüyoruz" dedi. POLİSİN KAFASI KARIŞMIŞ Çift cinsiyetli oluşu nedeniyle bir kez sıkıntı yaşadığını dile getiren Aliye Ç., "Bir yerde polis beni çevirdi. Kimliğime baktılar kadın görünüyor, tipime bakıyor erkek. Şüphelendiler, beni karakola götürdüler sonra durumu anlayınca salıverdiler. Nüfus cüzdanıma bakınca kafaları karıştı" diye konuştu. ÖNCE KIZIM, SONRA OĞLUM DİYE SEVDİLER 15 yaşına kadar kızlarla gezdiklerini kaydeden Aliye Ç., şöyle konuştu: "15 yaşından sonra sakallarım çıktı ve kadın kıyafetlerimizi çıkartarak erkeklerle gezmeye başladık. Annem ve babam evvelce bizi 'Kızım' diye severdi, sonra erkek gibi giyinince 'Oğlum' dediler. Kardeşim tedavi için birçok yere gitti. Ben gitmedim, Allah'ın vermediğini bana kul verir mi? Arkadaşlarımın ikisi de tedavi için gitti ama bir şey olmadı. Evlenmeyi ne ile düşüneceğim? Cinsel organ olmadan ne ile evliliği düşüneceğim. Çöp (penis) olursa evlenilir." ABD'DEN DOKTORLAR GELDİ ABD'den Türk ve yabancı iki doktorun kendileri incelemek için köylerine geldiğini aktaran Ç., "Doktorlar bizde birkaç gün kaldı. İki kişi sonradan bu doktorlar aracılığıyla ABD'ye gidip ameliyat oldu. Biri kendine avrat aldı, diğeri Alanya'da tek başına yaşıyor" diye konuştu. KARDEŞİMİN GÜZELLİĞİ KARŞISINDA KİMSE DURAMAZDI Felçli kardeşi Emine Ç.'ye da bakan Aliye Ç., kardeşinin ciddi bir durumdan sonra tekrar ayağa kalkmayı başardığını söyledi. Felç nedeniyle konuşmaları anlaşılmayan kardeşinin de 15 yaşına kadar kadın gibi yaşadığını belirten Ç., "Kardeşim kadın gibiyken çok güzel bir yavruydu. Kimse güzelliğinin karşısında duramazdı. Kardeşim evvelden çok güzel yufka açardı, hastalandıktan sonra yapamıyor, şimdi hazır alıyoruz" dedi. ANNESİ KINAYINCA Aliye Ç., hiç aşık olmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Ne aşkı, şeyin olmadıktan sonra aşk mı olur? Vajinanın içinde penisimiz var. Testislerim de var. Normal erkekler gibi ama penisimiz ufak. Kadın olamayız, erkek olabiliriz. Köyde kahve işlettim. Yapmadığım iş kalmadı. Herkes bize alıştı, kınama yok. Cenabı Allah kınayanların başına veriyor. Annem zamanında burada erkek olan bir kadını, oğlak güderken onu erkek diyerek kınamış. O da anneme 'Allah sana da versin' demiş, ondan sonra biz de kardeşimle öyle dünyaya geldik." Diğer çift cinsiyetlerle akrabalık bağlarının olmadığını dile getiren Ç., "Evde yemekleri ben yapıyorum. Süper yemekler yaparım ve her yemeği yaparım. Annemiz bize öğretmişti" dedi. TEK İSTEKLERİ EVLERİNİN DAMININ ONARILMASI İki kardeşin en büyük isteği ise oturdukları evin akan damının onarılması. Bu yıl evlerinin yıkılacağı endişesini taşıdıklarını kaydeden Ç. kardeşler, gözyaşları içinde evlerinin onarılmasını istedi. Yaşlılıkları dolayısıyla bahçede çalışamadıklarını dile getiren Ç. kardeşler, damı onaracak paraları olmadığını vurguladı. HERMAFRODİT NEDİR? Doğuştan cinsel gelişim anomalileri arasında olan hermafrodit yani çift cinsiyetlilik, bir kişinin hem kadın hem erkek üreme organını vücutta taşıması demektir. Yunan mitolojisindeki 'Ticaret Tanrısı' Hermes ile 'Güzellik Tanrıçası' Afrodit'in adlarından gelmektedir. Efsaneye göre Afrodit ile Hermes'in bir oğulları olur. Adını Hermafrodit koyarlar. Hermafrodit o kadar güzeldir ki bir su perisinin dikkatini çekmiştir. Peri kız, sürekli ona yakınlaşmak için uğraşır ama Hermafrodit'in nazı ile karşılaşır. Bir türlü yüz bulamayan peri kız, Hermafrodit gölde yüzerken birden karşısına çıkar ve sıkı bir şekilde ona sarılır. Tanrılara onları birbirlerinden ayırmamaları için yalvarır. Sonunda dileği kabul olur ve ikisi de aynı vücutta can bulurlar. Böylece ortaya çift cinsiyetli bir insan çıkar.