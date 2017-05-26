(Görüntülü Haber) 15 Temmuz şehitleri için Gökpınar Gölü'ne daldılar

SİVAS'ta 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) 15 Temmuz şehitleri anısına Gürün Gökpınar Gölü'nde tüplü dalış etkinliği düzenledi. Gürün İlçesi Gökpınar Gölü'nde düzenlenen etkinlikte göle dalan Sivas Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) dalgıçları gölün 10 metre derinliğinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile Türk bayrağı açtı. Düzenlenen etkinlik hakkında basın mensuplarına konuşan MİDDER İl Başkanı Ayhan Yılmaz, "Amacımız 15 Temmuz'u unutturmamak ve 15 Temmuz anısına faaliyetler yapmak. Gökpınar Gölü'nde 15 Temmuz'un sembolü haline gelen Ömer Halisdemir'in pankartı ve Türk bayrağını dalgıçlar sayesinde suyun tabanında açtık. Bu konuda bize yardımcı olan Sivas Valiliği başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Derneğin Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nar ise, "Gençler olarak amacımız kefenimizi giyerek çıktığımız yolda havada, karada ve denizde, insanlığın olduğu her yerde bu davayı güdeceğiz" dedi.