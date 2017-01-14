Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de esnaf, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanların anısına kardan tank yaptı. Kıyık Caddesi'nde işlerleri bulunan Cemal Günay ile Mustafa Astürk, kentte 1 hafta etkisini sürdüren kar yağışı ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehitler anısına kardan tank yaptı. Pastane işleten Cemal Günay, "15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak için, her zaman hainlerin karşısında olacağımızı göstermek için böyle bir tank yaptık. İnşallah unutulmaz. Esnaf arkadaşımla 15 Temmuz'un insanların aklında kalması için çabaladık. Edirne halkının vatanına, bayrağına sahip çıktığı gibi bu hain, alçak kalkışmaya karşı nöbet tuttuğunu gösterdik" dedi. Kasap Mustafa Astürk, aklına tank yapma önerisi geldiğini ve arkadaşı ile birlikte 6 saatte tank yaptıklarını belirtti. Astürk, "Tanka esnaf arkadaşımla isimlerimizin baş heceleri; 'cem-mus' adını verdik. Milletin tankına Türk bayrağımızı da diktik" diye konuştu. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kardan tankın önüne yatarak hatıra fotoğrafı çektirdikleri görüldü. FOTOĞRAFLI
(Görüntülü Haber) 15 Temmuz şehitleri anısına kardan tank yaptılar
Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de esnaf, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanların anısına kardan tank yaptı. Kıyık Caddesi'nde işlerleri bulunan Cemal Günay ile Mustafa Astürk, kentte 1 hafta etkisini sürdüren kar yağışı...
14 Ocak 2017 Cumartesi 16:14
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