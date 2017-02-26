Özgür ALTUNCU - Güven USTA/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANLIĞI İstanbul ekibindeydi. Cumhurbaşkanı'nın konvoyunda motorlu eskortların şefiydi. İstanbul programlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun en önünde o giderdi. 15 Temmuz Darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin karşısına çıktı, kurşunların hedefi oldu. Köprünün adını '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştiren şehitler arasındaydı. ADI YAŞATILIYOR Şehit Polis Memuru Kemal Tosun'un adı Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yaşatılıyor. 15 Temmuz'dan sonra İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı konvoyunda görev almaya başlayan zırhlı polis araçlarından birine Şehit Kemal Tosun adı verildi. Mesai arkadaşlarının Kemal Abisi uzun yıllar görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı konvoyunda bugün adıyla yaşatılıyor.
(Görüntülü Haber) 15 Temmuz Şehidi'nin adı Cumhurbaşkanın konvoyunda yaşatılıyor
Özgür ALTUNCU - Güven USTA/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANLIĞI İstanbul ekibindeydi. Cumhurbaşkanı'nın konvoyunda motorlu eskortların şefiydi. İstanbul programlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun en...
26 Şubat 2017 Pazar 17:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.