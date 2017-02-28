(Görüntülü Haber) 15 Temmuz gazileri CNR Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

İSTANBUL() -15 Temmuz Gazileri "Uluslararası CNR Kitap Fuarı"nı 28 Şubat post-modern darbe girişiminin yıldönümünde ziyaret etti. 15 Temmuz temalı fuara gelmek için özellikle bu günü seçtiklerini dile getiren gaziler, gezi sırasında Arnavutköy Belediyesi'nin kurduğu tanka bayrak asarak 'Milletimiz hiçbir darbeye geçit vermez' dediler. 15 Temmuz'un simgesi tankın üzerine örtülen kitaplar ve 'Kitap okuyorum, darbelere karşı duruyorum, Türkiye?mi seviyorum? yazısı ile birlik ve beraberlik mesajı verilirken, darbe girişiminde sakat kalan 2 çocuk annesi Safiye Bayat, 'Bizden diye bildiğimiz bir grubun ihanetiyle karşılaşmak açıkçası bizim için çok ağır oldu, çok ağır bedeller ödedik. Yani takdiri ilahinin bize sunmuş olduğu çok güzel, kutlu bir zaferdi. Çünkü masumduk, savunmasızdık, silahsızdık, gerçekten mazlumduk. Silahımız yüreğimiz ve kalbimizdi. Allah muvaffakiyetle bize zaferi nasip etti.' dedi. 'VATAN İÇİN BİR BACAK KAYBETMEMİZİN HİÇ ÖNEMİ YOK' Darbeci komutanın elinden telefonu alıp fırlatmasından sonra onlara yenileceklerini söylediğini ifade eden Bayat, sonrasında yaşananları şöyle anlattı: 'Bunun sonrasında arkamdan ateş emri verdiler. Yaralı bir kız kardeşime giderken Allah bu nişaneyi nasip etti. Sağ bacağımdan G-3 mermisi yedim. Kaval kemiğim parçalı kırık. Şu an sekerek yürümeye gayret ediyorum. Önemli olan vatan millet için bu mübarek beldelerin güzel geleceğe uyanması ve geleceğimizin mutlu olabilmesi için yaptık biz bunları. Bir bacak, bir kol kaybetseydik hiç önemi yoktu. Benim kıskandığım zaten şehadet mertebesiydi. Allah inşallah en kısa zamanda ona erdirsin.' ÇANAKKALE RUHU 15 TEMMUZ'DA CANLANDI 15 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere karşı direndiğini dile getiren İskender Çadırcıer, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gidin, orada durum sıkıntılı dediler. Biz de Çanakkale Savaşı'na gider gibi, ezanların eşliğinde arkadaşlarımla birlikte o bölgeye gittik. Askerlere 'Hapse girersiniz, sizi kandırmışlar, yapmayın etmeyin' diye bağırıyoruz. Onlar bize söz söylemiyorlar fakat ateşle karşılık veriyorlar.' dedi. "CANIMIZI VERECEĞİZ BU VATANI VERMEYECEĞİZ" Darbe girişimi olduğunu öğrenince Arnavutköy'den Boğaziçi Köprüsü'ne geldiğini belirten Gazi Murat Yapar, 'Biz 22-23 kişi inadına köprüye ilerledik. 3-5 tane polis arkadaş 'Can güvenliğinizden biz sorumlu değiliz, geçemezsiniz ileri' dedi. Biz ise 'Biz ölmeye geldik. Canımızı vereceğiz bu vatanı vermeyeceğiz' dedik." dedi. Arnavutköy Belediyesi'ni ziyaret eden gazilere katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Gazilerle fotoğraf çektiren çocuklar daha sonra belediyenin yayınladığı hikaye kitaplarını gazilerin ellerinden aldı. Bir grup genç öğrencinin 'Türkiye sizinle gurur duyuyor? sözleri ziyaretçileri ve gazileri duygulandırdı.