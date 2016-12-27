Haber / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbul 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin 29 polisin yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Jandarma ekipleri duruşmanın yapıldığı salonun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 15 Temmuz Derneği üyeleri Silivri Cezaevi'nin giriş kapısı yakınında bulunan otopark alanında, üzerinde derneklerinin isminin yazılı olduğu bir pankart açmak istedi. PANKARTA İZİN VERİLMEDİ Jandarma grubun pankart açmasına izin vermedi. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından grup, jandarmanın çabaları sonucu pankart açmaktan vazgeçerek sessiz bir şekilde beklemeye başladı.
(Görüntülü Haber) 15 TEMMUZ DERNEĞİ ÜYELERİ İLK DURUŞMA İÇİN SİLİVRİ'DE
Haber / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbul 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin 29 polisin yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Jandarma ekipleri duruşmanın yapıldığı salonun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 15...
27 Aralık 2016 Salı 12:15
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.