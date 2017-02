(Görüntülü Haber) 15 Temmuz darbe girişimi gazileri o geceyi anlattılar

Aziz ÖNAL/Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () TÜRKİYE'de, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında darbecilere karşı direnirken yaralınıp Gazi olanlar Bingöl'de, düzenlenen, "Ümmetin Fedaileri 15 Temmuz'u Anlatıyor'" programında konuşarak o gece yaşananları gözyaşları içinde anlattılar. "15 TEMMUZ GÖKLERDEN GELEN GÖKSEL BİR ŞÖLENDİ, SOFRAYDI" Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan 36 gazi ve ailelerinin katılımıyla, "Ümmetin Fedaileri 15 Temmuz'u Anlatıyor" programı düzenlendi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yaşananlarla ilgili hazırlanan belgesel izlendi. Programda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, konuşmasında, 15 Temmuz gecesini göklerden gelen bir şölen olarak değirlendirerek, "Bu vatan için, millet için, bayrak için istiklalimiz için, mukaddesatımız için başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 15 Temmuz gazilerimiz tedavisini keserek, bir kısmı yoğun bakıdan çıkarak bizlere bugün Bingöl'e teşrif ettiler. Bütün gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Allah onlardan razı olsun. 15 Temmuz, göklerden gelen göksel bir şölendi, sofraydı. Oradan herkes nasibini aldı. Bu ülke tekrar ayağa kalktı, tekrar dirildi, kenetlendi. Kardeş olduğunu hatırladı ve tüm dünyaya şunu haykırdı: Siz, tankınızla, topunuzla, tüfeğinizle, modern bütün silahlarınızla, teçhizatınızla, teknolojinizle ve bütün maşalarınızla, bütün uşaklarınızla kiminle geliyorsanız gelin. İşte biz buradayız, bu toprakların size bir karışını, bir çakıl taşını vermeyeceğiz diye topyekun haykırdı bu millet"dedi. "İLK UYANDIĞIMDA CUMHURBAŞAKINIMIZ YAŞIYOR MU? DİYE SORDUM" İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyolog olarak çalışan 15 Temmuz darbe gecesinde Gazi olan 39 yaşındaki Musa İlhan, darbeci askerlerin kurşunuyla yaralandığını,1 hafta hafta yoğun bakımda kaldığını belirterek, ilk uyandığında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşıyor mu? diye sorduğunu söyledi. İlhan, o gece yaşadıklarını şu şöyle anlattı: "ASKERE 'ERKEKSEN VUR'DEDİM, ODA VURDU" "Sultanahmet tarafından geliyorduk. Yolların kapalı olduğunu öğrendik. Mahmutbey gişeleri tarafına bir tank gördük. Havalimanına terör saldırısı yapılmıştı daha önce, onunla alakalı olduğunu düşündüm. Telefonlarda trafik uygulaması var. Kırmızı kapalı demek, yeşil açık demek. Gri rengini hiç görmemiştim. O an da Başbakanımız kalkışma olduğunu söyledi radyoda. O an insan düşünemiyor işte ne kalkışması? Televizyonda darbe kalkışması olduğunu öğrendik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi var. Oraya giden askerleri gördük. Onların anladığı dilden anlatarak konuştuk. Silah çekmeler yaşandı. Kargaşa oldu ama onları oradan çıkardık. 570 kamera var, bütün İstanbul'u oradan izleyebiliyorsunuz. Ben de Sosyolog olduğum için orada kullanabileceğimiz bir odamız vardı. Oradaki güvenlikte çalışan arkadaşlara sorduk. Rejide asker vardı. Bana 'gelme' dediler. Ben de 'iş yerim burası gelirim' dedim. Lojistik destek merkezinde askerleri çıkardığımızda özgüven oluştu. 'Geliyorum, vur vuracaksan', hatta 'erkeksen vur' dedim. 'Bir adım daha atarsan vururum' dedi, ben de 'vurmazsan adam değilsin' dedim. Bunun üzerine o da bizi vurdu. Yerden seken G3 mermisi, tehlikeli bir kurşun. Yerden sekerek kalbimin 2 milimetre altında kaldı. Yere düşer düşmez, hayatım film şeridi gibi geçti. Bağırıyorlardı, 'adam vuruldu' diye. Yerde yatıyorum, alamıyorlar tabi askerler ateş açıyordu. Geçen yıl hacca gitmiştim. Orada bir dua ettim, 'ya burada ölmeyi nasip et ya da yurdumda şehit olmayı nasip et' diye bir dua etmiştim. Aklıma bir an o geldi, mezarım dahi geldi aklıma. Rahmetli anne ve babamın yanına bir mezar yaptırmıştım. Hacca giderken o mezarı yaptırıp, aile büyüklerime de söylemiştim. 'Ben ölürsem, beni buraya defnedin' diye. Vasiyetimdir demiştim, yerde yatarken o mezarım gözlerimin önüne geldi, onu görebildim. Allah gaziliği nasip etti. Bir hafta yoğun bakımda kalmışım. İlk uyandığımda 'Cumhurbaşkanı yaşıyor mu? diye sordum." DARBE GAZİSİ 9 YAŞINDAKİ BATUHAN, AİLESİYLE BİRLİKTE SOKAKLARA ÇIKMIŞ 15 Temmuz darbe girişiminin en küçük gazisi olan 9 yaşındaki Batuhan Çetiner ise, o gece ailesiyle birlikte sokağa çıktığını ifade ederek, çıkan olaylarda sol kolundan yaralandığını söyledi. Çetiner, o geceye anlatırken, "İstanbul Fatih İlçesi'nde oturuyorum. O karanlık gecede darbe nedir bilmezdim. Yaşadıklarımla darbe nedir öğrendim. Haberleri açtığımızda askeri kalkışmanın olduğunu öğrendik. Anne ve babamda panik vardı. Ben de korkmuştum. Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gitmeye karar verdiler. Ben de geleceğim dedim. Hep birlikte Vatan Caddesi'ne yürüdük. Emniyet müdürlüğünün önüne geldiğimizde polisler bizi yalnız bırakmadı. Meydanları boş bırakmayın diyorlardı. Helikopterler başımızın üzerinde dolaşıyordu. Önümüzden askerler tankla geçiyordu. Herkeste bir heyecan, panik vardı. Ama kimsenin meydanları terk etmeye niyeti yoktu. O anda kolumda bir acı hissettim. Sol kolumdan vurulmuştum. Hemen hastaneye gittik. Çok şükür şu an iyiyim. Koluma isabet eden hainlerin mermisi, artık bir kahramanlık nişanıdır benim için. Kahramanlık hiç korkmamak değil, korktuğun halde korkularının üzerine gitmektir. İşte Türkiye halkı, 15 Temmuz'da bunu yapmıştır. Vatanını hainlere teslim etmemiştir, etmeyecektir"diye konuştu. Program, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.