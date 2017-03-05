* Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu önünde toplanan aileler ve yakınları eylemin sonunda beyaz güvencin uçurdu. İbrahim AKTÜRK, İstanbul 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak cezaevlerine konulan askeri okul öğrencilerin aileleri ve yakınları Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu önünde toplandı. Eylem nedeniyle harp okulu önünde polis güvenlik önlemi aldı. Gruptakilerin 'Suçsuz askeri öğrenciler tahliye edilsin', 'Silivri'deki askeri öğrencilere adalet' dövizleri taşıdığı görüldü. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan tutuklu öğrencin aileleri, basın açıklaması yaptı. Açıklamayı tutuklu bulunan öğrencilerin yakınları Ali Orhan Şentürk ve Vahap Şur yaptı. Açıklamada, darbe girişiminin ardından tutuklanan askeri öğrencilerin suçsuz olduğu, biran önce serbest bırakılmaları gerektiği savunuldu. Basın açıklamasından sonra kalabalık grup bando eşliğinde harp okulu marşı söyledi. Eylemin sonunda beyaz güvercin uçuran grup Hava Harp Okulu önünden ayrıldı.
(Görüntülü Haber) "15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ" DAVALARINDAN TUTUKLU ASKERİ ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNDEN EYLEM
* Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu önünde toplanan aileler ve yakınları eylemin sonunda beyaz güvencin uçurdu. İbrahim AKTÜRK, İstanbul 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak cezaevlerine konulan askeri okul öğrencilerin...
05 Mart 2017 Pazar 18:25
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