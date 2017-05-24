(Görüntülü Haber) 14'üncü Kırmızı Ödülleri sahiplerini buldu

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN /İSTANBUL, () REKLAM sektörünün en yaratıcı ajanslarının ödüllendirildiği, reklam verenlerin başarılarının belgelendiği "Kırmızı Ödülleri" sahiplerini buldu. Bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen törende 62 kategoride ödül dağıtıldı.





Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde dün akşam yapılan törene, basın ve reklam dünyasının önde gelen isimleri ile reklamverenler ve öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan Hürriyet Gazetesi CEO’su Çağlar Göğüş “Yeni kategoriler ve dijital atılımlarıyla birlikte Kırmızı Ödülleri bugün sadece yazılı basında yayınlanan değil, tüm yaratıcı reklam işlerini kucaklayan bir içeriğe dönüştü. Bugüne kadar bine yakın marka/ajans ve 11 binden fazla reklamın yarıştığı, 150’den fazla pazarlama iletişimi profesyonelinin jürilerinde görev üstlendiği Kırmızı’ya bu yıl ilk kez basılmamış işler de başvurabildi. Bu yıl Kırmızı’ya çok yoğun ilgi gösterildi ve rekor katılım oldu. Biz Hürriyet Ailesi olarak 14 yıldır bu geleneği sürdürdüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. Yaratıcılığı destekleme yolunda bizimle birlikte olan ve bu töreni varlıklarıyla renklendiren sponsorlarımız Doğan Kitap, Pronto Tour ve Sinpaş GYO’ya ayrıca katılan tüm ajans ve tasarımcılara teşekkür ediyorum” dedi.





Konuşmanın ardından, başkanlığını PURPLE, Sustainable Ideas Kurucu Ortağı Faika Ergüder’in yaptığı, 64 kişilik jürinin 3 ayrı değerlendirme süreci sonunda kazananların belirlendiği ödüller takdim edildi. Kırmızı Basın, Kırmızı Bölge, Kırmızı Dijital, Kırmızı Kampanya ve Kırmızı Zanaat ana kategorilerinde 62 yaratıcılık ödülü verilirken, başvuru yapan 61 işe de Başarı Ödülü dağıtıldı.





Ödül töreninin merakla beklenen sonuçları arasında sektörü en heyecanlandıran sonuçlar olan Kırmızı Ödülleri’nde Tribal Worldwide İstanbul tarafından Borusan Otomotiv için hazırlanan ‘Önünüze Bakarken Arkanızı da Görün’ başlıklı reklamla Kıpkırmızı, Kırmızı Bölge Ödülleri’nde ise Ideart, Tukaş ‘Eğlenceye Sos Kat’ reklamıyla Kıpkırmızı Bölge ödülünü aldı. Kırmızı Dijital’de ise Kıpkırmızı ödülü, Unilever / Axe Black Night için hazırladığı One Song Stand başlıklı online kampanya ile Manajans Thompson’a gitti. Kırmızı Zanaat kategorisinde birincilik ClubSporium için reklam çalışması hazırlayan Rafineri Reklamcılık’ın oldu. Kıpkırmızı ödüllerini sahiplerine Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksoy ve Hürriyet CEO’su Çağlar Göğüş takdim etti.





BASILMAMIŞ İŞLER DE KIRMIZI ÖDÜLÜ SAHİBİ OLDU





Kırmızı bu yıl önemli bir yeniliğe ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar bine yakın marka/ajans ve 11 binden fazla reklamın yarıştığı, 150’den fazla pazarlama iletişimi profesyonelinin jürilerinde görev üstlendiği Kırmızı’da bu yıl ilk kez basılmamış işler de ödül Kırmızı Kampanya kategorisi ile ödül sahibi oldu. Kırmızı Kampanya’da yarışan reklam işleri, basında yayınlanmış olma sınırlaması dışına çıktı ve sınırlama olmaksızın televizyon, açık hava, radyo, gazete, dergi, sinema, dijital gibi ana akım ya da alternatif en az 3 mecrada kullanılan yaratıcı işler bu kategori altında ödül aldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve yarışmanın en büyük yeniliği olarak basılmamış işleri de bu heyecana ortak eden Kırmızı Kampanya kategorisinde büyük ödül İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) için ‘Kaldır Kafanı’ isimli çalışmasıyla Tribal Worldwide İstanbul’un oldu.





GENÇ KIRMIZI ÖDÜLLERİ'Nİ AKADEMİSYENLER BELİRLEDİ





Kırmızı Ödülleri’nin bir vazgeçilmezi olan ve sektöre yetenekli gençler kazandırmayı amaç edinen Genç Kırmızı’ya ilgi de bu yıl yoğun oldu. Genç Kırmızı’ya 38 üniversiteden 51 fakülte ve 573 öğrencinin yer aldığı 260 ekip katıldı. Doğan Kitap sponsorluğundaki Genç Kırmızı Ödülleri’ni akademisyenler jürisi değerlendirdi ve 36 iş finale kaldı. Finale giren işler Kırmızı Zanaat ödülleri jürisinde değerlendirilerek ilk 5 belirlendi. Kinyas ve Kayra Kitap Kapağı Tasarımı ile Işık Üniversitesi birinci oldu. Hacettepe Üniversitesi; ‘Kötünün Sınırı’ başlıklı çalışmayla ikinci, Hiçliğin İçinde Bedensiz Bir Zihin ile üçüncülüğü aldı.





İLK DEFA BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU İLE İŞBİRLİĞİ





Her yıl farklı bir içerikle açıklanan brief konusuna göre hazırlanan reklamların katılıp yarıştıkları Hürriyet Özel Ödülü’nde jüri, Titrifikir’i birincilik ödülüne layık gördü. Hürriyet Özel Ödülü bu yıl ilk defa bir sivil toplum kuruluşu, ODFED iş birliği ile oluşturdu. “Türkiye’de Otizm” konulu yarışmada Titrifikir ekibinin yaptığı çalışma birinci, Lokal’in çalışması ikinci oldu. Kategoride Murat Akkan da üçüncülüğe layık görüldü.





14'ÜNCÜ KIRMIZI ÖDÜLLERİ





Reklamda yaratıcılığı özendirmek, reklam ajanslarının, çalışanlarının, öğrencilerin ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyip, ödüllendirmek amacıyla 2003 yılından bu yana düzenlenen Kırmızı Ödüllerine bu yıl 922 başvuruyla rekor bir katılım gerçekleşti. Yarışma kapsamında en çok başvuru, 329 işle Kırmızı Ödülleri Basın kategorisine oldu. Bunu 241 başvuruyla Kırmızı Dijital izledi. Kırmızı Bölge de 3. sırada yer alarak 199 başvuru aldı. 14. Kırmızı Ödül töreni; Doğan Kitap, Pronto Tour ve Sinpaş GYO sponsorluğunda düzenlendi. Kırmızı Ödüllerini kazananlar şu isimler oldu:





KIRMIZI TECRÜBE ÖDÜLÜ





Atilla Aksoy





KIRMIZI BASIN





Kıpkırmızı





TBWA İstanbul





BORUSAN OTOMOTİV





Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı





TBWA İstanbul





IKEA





Basında Hızlı Tüketim Ürünü





Publicis Yorum Tanıtım Basım ve Yayın Hizmetleri AŞ.





Nescafe





Hizmet





Tribal Worldwide İstanbul





Türkiye İş Bankası









TBWA İstanbul





123RF





Basında En İyi Kültür, Sanat ve Eğlence Reklamı





Y&R Reklamevi





Baba Radyo





Basında En İyiler Diğer Kategorisi





TBWA İstanbul





BORUSAN OTOMOTİV





Basında En İyi Kurumsal İmaj Reklamı





Tribal Worldwide İstanbul





Türkiye İş Bankası





Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması





TBWA İstanbul





123RF





Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam





TBWA İstanbul





Haytap- Hayvan Hakları Federasyonu





Jüri Özel Ödülü





Kaf





Adana Dost Eller





KIRMIZI BÖLGE





Kıpkırmızı





IDEART/İzmir





TUKAŞ





Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı





IDEART/İzmir





BIANCHI BİSİKLET





Basında Hızlı Tüketim Ürünü





IDEART/İzmir





TUKAŞ





Hizmet





Mandal Ajans/İzmir





Saysen Anaokulları





Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması





Reklam Merkezi/İzmir





Egemedya





Basında En İyi Gündem Bağlantılı Reklam





Reklam Merkezi/İzmir





Reklam Merkezi





Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam





Kaf/Ankara





Adana Dost Eller





Jüri Özel Ödülü





SVStudios İletişim Danışmanlığı Ankara





ANKAMall AVM





KIRMIZI ZANAAT





Kıpkırmızı





Rafineri Reklamcılık





ClubSporium





Tipografi Kullanımı





Lokal





Groupama Sigorta A.Ş.





Sanat Yönetimi





TBWA İstanbul





BORUSAN OTOMOTİV





İllüstrasyon





Rafineri Reklamcılık





ClubSporium





Reklam Fotoğfrafı





TBWA İstanbul





IKEA





KIRMIZI DİJİTAL





Kıpkırmızı





Manajans /Thompson





Unilever / Axe Black Night





En İyi Site





Agency Look





MSA









Tribal Worldwide İstanbul





UNILEVER





Online Reklam Filmi





Rafineri Reklamcılık





Yapı Kredi





Viral Video





Pure New Media





Allianz Global Assistance





En İyi Sosyal Medya İletişimi





Tribal Worldwide İstanbul





Vodafone Türkiye





En İyi Gerçek Zamanlı Dijital İletişim





4129Grey





Netflix





En İyi Dijital Reklam





People Initiative





LC Waikiki





En İyi Dijital Mecra Kullanımı





Mediacom





Volkswagen





En İyi Açık Hava veya Etkinlik Bağlantılı Dijital İletişim





Mindshare Medya Hizmetleri





Unilever





En İyi Veriye Dayalı Yaratıcılık





Manajans /Thompson





Unilever / Axe Black Night





En İyi İnovatif Teknoloji Çözümü





Mindshare Medya Hizmetleri





Unilever





Markalı İçerik (Native)





Brand The Bliss





Overteam





En İyi Mobil Reklam (Banner, vb.)





Pure New Media





Opet Petrolcülük A.Ş.





En İyi Mobil Site





Wanda Digital





Unilever





En İyi Mobil Uygulama (Mobile Application)





Monitise





Doğuş Müşteri Sistemleri





En İyi Sosyal Sorumluluk İletişimi





TBWA İstanbul





Hayata Destek









TBWA İstanbul





ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ





En İyi Dijital Sponsorluk İletişimi





Tribal Worldwide İstanbul





Vodafone Türkiye





Jüri Özel Ödülü





4129 Grey





ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ





KIRMIZI KAMPANYA





Kıpkırmızı





TBWA İstanbul





IKSV - İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI





Finans





TBWA İstanbul





AKBANK





Perakende





Medina Turgul DDB





Metro Toptancı Market





Bilgi Teknolojisi İletişim Ürünü





Tribal Worldwide İstanbul





Vodafone Türkiye





Otomotiv,Yan Sanayi ve Aksesuar





Medina Turgul DDB





Doğuş Otomotiv - Volkswagen





Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü





Manajans /Thompson





Unilever / Rexona





Kültür,Sanat ve Eğlence





TBWA İstanbul





IKSV - İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI





Diğer





TBWA İstanbul





Vodafone Türkiye





Sosyal Sorumluluk





PC İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.





FIAT





HÜRRİYET ÖZEL ÖDÜLÜ





1- Canan Ayvacı, Melih Mermutlu, Özgür Akpınar, Ece Dereli, Ömer Ceran, Tolga Tunçel, Ahmet Söğütlüoğlu, Alper Çetik, Kerem Sabuncu





Titrifikir





2- Elvin Tür, Rahman Yıldız





LOKAL





3- Murat Akkan





HÜRRİYET GENÇ KIRMIZI





1- Kinyas ve Kayra Kitap Kapağı Tasarımı





Işık Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi





Selçuk Öziş





Cemre Elif Yardımcı - Fatih Erol





2- Kötünün sınırı





Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi





KAZIM DİRİK





Murtaza Yaman - Yunus Emre Keleş





3- Hiçliğin İçinde Bedensiz Bir Zihin





Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi





KAZIM DİRİK





Seda Alak - Övgü Deveci





CANLI KIRMIZI





1- KREACTİF MEDYA





Metehan Erdem - Oktay Aydın





2- HAPPY PEOPLE





Murat Şentürk - Caner Tuncel





3- MEDYAPARK





Aysun Alemdaroğlu - Emel Nerkiz