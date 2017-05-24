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(Görüntülü Haber) 14'üncü Kırmızı Ödülleri sahiplerini buldu

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN /İSTANBUL, () REKLAM sektörünün en yaratıcı ajanslarının ödüllendirildiği, reklam verenlerin başarılarının belgelendiği "Kırmızı Ödülleri" sahiplerini buldu. Bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen törende...

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN /İSTANBUL, () REKLAM sektörünün en yaratıcı ajanslarının ödüllendirildiği, reklam verenlerin başarılarının belgelendiği "Kırmızı Ödülleri" sahiplerini buldu. Bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen törende 62 kategoride ödül dağıtıldı.


 

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde dün akşam yapılan törene, basın ve reklam dünyasının önde gelen isimleri ile reklamverenler ve öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan Hürriyet Gazetesi CEO’su Çağlar Göğüş “Yeni kategoriler ve dijital atılımlarıyla birlikte Kırmızı Ödülleri bugün sadece yazılı basında yayınlanan değil, tüm yaratıcı reklam işlerini kucaklayan bir içeriğe dönüştü. Bugüne kadar bine yakın marka/ajans ve 11 binden fazla reklamın yarıştığı, 150’den fazla pazarlama iletişimi profesyonelinin jürilerinde görev üstlendiği Kırmızı’ya bu yıl ilk kez basılmamış işler de başvurabildi. Bu yıl Kırmızı’ya çok yoğun ilgi gösterildi ve rekor katılım oldu. Biz Hürriyet Ailesi olarak 14 yıldır bu geleneği sürdürdüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. Yaratıcılığı destekleme yolunda bizimle birlikte olan ve bu töreni varlıklarıyla renklendiren sponsorlarımız Doğan Kitap, Pronto Tour ve Sinpaş GYO’ya ayrıca katılan tüm ajans ve tasarımcılara teşekkür ediyorum” dedi.


 

Konuşmanın ardından, başkanlığını PURPLE, Sustainable Ideas Kurucu Ortağı Faika Ergüder’in yaptığı, 64 kişilik jürinin 3 ayrı değerlendirme süreci sonunda kazananların belirlendiği ödüller takdim edildi. Kırmızı Basın, Kırmızı Bölge, Kırmızı Dijital, Kırmızı Kampanya ve Kırmızı Zanaat ana kategorilerinde 62 yaratıcılık ödülü verilirken, başvuru yapan 61 işe de Başarı Ödülü dağıtıldı.


 

Ödül töreninin merakla beklenen sonuçları arasında sektörü en heyecanlandıran sonuçlar olan Kırmızı Ödülleri’nde Tribal Worldwide İstanbul tarafından Borusan Otomotiv için hazırlanan ‘Önünüze Bakarken Arkanızı da Görün’ başlıklı reklamla Kıpkırmızı, Kırmızı Bölge Ödülleri’nde ise Ideart, Tukaş ‘Eğlenceye Sos Kat’ reklamıyla Kıpkırmızı Bölge ödülünü aldı. Kırmızı Dijital’de ise Kıpkırmızı ödülü, Unilever / Axe Black Night için hazırladığı One Song Stand başlıklı online kampanya ile Manajans Thompson’a gitti. Kırmızı Zanaat kategorisinde birincilik ClubSporium için reklam çalışması hazırlayan Rafineri Reklamcılık’ın oldu. Kıpkırmızı ödüllerini sahiplerine Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksoy ve Hürriyet CEO’su Çağlar Göğüş takdim etti.


 

BASILMAMIŞ İŞLER DE KIRMIZI ÖDÜLÜ SAHİBİ OLDU


 

Kırmızı bu yıl önemli bir yeniliğe ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar bine yakın marka/ajans ve 11 binden fazla reklamın yarıştığı, 150’den fazla pazarlama iletişimi profesyonelinin jürilerinde görev üstlendiği Kırmızı’da bu yıl ilk kez basılmamış işler de ödül Kırmızı Kampanya kategorisi ile ödül sahibi oldu. Kırmızı Kampanya’da yarışan reklam işleri, basında yayınlanmış olma sınırlaması dışına çıktı ve sınırlama olmaksızın televizyon, açık hava, radyo, gazete, dergi, sinema, dijital gibi ana akım ya da alternatif en az 3 mecrada kullanılan yaratıcı işler bu kategori altında ödül aldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve yarışmanın en büyük yeniliği olarak basılmamış işleri de bu heyecana ortak eden Kırmızı Kampanya kategorisinde büyük ödül İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) için ‘Kaldır Kafanı’ isimli çalışmasıyla Tribal Worldwide İstanbul’un oldu.


 

GENÇ KIRMIZI ÖDÜLLERİ'Nİ AKADEMİSYENLER BELİRLEDİ


 

Kırmızı Ödülleri’nin bir vazgeçilmezi olan ve sektöre yetenekli gençler kazandırmayı amaç edinen Genç Kırmızı’ya ilgi de bu yıl yoğun oldu. Genç Kırmızı’ya 38 üniversiteden 51 fakülte ve 573 öğrencinin yer aldığı 260 ekip katıldı. Doğan Kitap sponsorluğundaki Genç Kırmızı Ödülleri’ni akademisyenler jürisi değerlendirdi ve 36 iş finale kaldı. Finale giren işler Kırmızı Zanaat ödülleri jürisinde değerlendirilerek ilk 5 belirlendi. Kinyas ve Kayra Kitap Kapağı Tasarımı ile Işık Üniversitesi birinci oldu. Hacettepe Üniversitesi; ‘Kötünün Sınırı’ başlıklı çalışmayla ikinci, Hiçliğin İçinde Bedensiz Bir Zihin ile üçüncülüğü aldı.


 

İLK DEFA BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU İLE İŞBİRLİĞİ


 

Her yıl farklı bir içerikle açıklanan brief konusuna göre hazırlanan reklamların katılıp yarıştıkları Hürriyet Özel Ödülü’nde jüri, Titrifikir’i birincilik ödülüne layık gördü. Hürriyet Özel Ödülü bu yıl ilk defa bir sivil toplum kuruluşu, ODFED iş birliği ile oluşturdu. “Türkiye’de Otizm” konulu yarışmada Titrifikir ekibinin yaptığı çalışma birinci, Lokal’in çalışması ikinci oldu. Kategoride Murat Akkan da üçüncülüğe layık görüldü.


 

14'ÜNCÜ KIRMIZI ÖDÜLLERİ


 

Reklamda yaratıcılığı özendirmek, reklam ajanslarının, çalışanlarının, öğrencilerin ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyip, ödüllendirmek amacıyla 2003 yılından bu yana düzenlenen Kırmızı Ödüllerine bu yıl 922 başvuruyla rekor bir katılım gerçekleşti. Yarışma kapsamında en çok başvuru, 329 işle Kırmızı Ödülleri Basın kategorisine oldu. Bunu 241 başvuruyla Kırmızı Dijital izledi. Kırmızı Bölge de 3. sırada yer alarak 199 başvuru aldı. 14. Kırmızı Ödül töreni; Doğan Kitap, Pronto Tour ve Sinpaş GYO sponsorluğunda düzenlendi. Kırmızı Ödüllerini kazananlar şu isimler oldu:


 

KIRMIZI TECRÜBE ÖDÜLÜ


 

Atilla Aksoy


 

KIRMIZI BASIN


 

Kıpkırmızı


 

TBWA İstanbul


 

BORUSAN OTOMOTİV


 

Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı


 

TBWA İstanbul


 

IKEA


 

Basında Hızlı Tüketim Ürünü


 

Publicis Yorum Tanıtım Basım ve Yayın Hizmetleri AŞ.


 

Nescafe


 

Hizmet


 

Tribal Worldwide İstanbul


 

Türkiye İş Bankası


 

 


 

TBWA İstanbul


 

123RF


 

Basında En İyi Kültür, Sanat ve Eğlence Reklamı


 

Y&R Reklamevi


 

Baba Radyo


 

Basında En İyiler Diğer Kategorisi


 

TBWA İstanbul


 

BORUSAN OTOMOTİV


 

Basında En İyi Kurumsal İmaj Reklamı


 

Tribal Worldwide İstanbul


 

Türkiye İş Bankası


 

Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması


 

TBWA İstanbul


 

123RF


 

Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam


 

TBWA İstanbul


 

Haytap- Hayvan Hakları Federasyonu


 

Jüri Özel Ödülü


 

Kaf


 

Adana Dost Eller


 

KIRMIZI BÖLGE


 

Kıpkırmızı


 

IDEART/İzmir


 

TUKAŞ


 

Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı


 

IDEART/İzmir


 

BIANCHI BİSİKLET


 

Basında Hızlı Tüketim Ürünü


 

IDEART/İzmir


 

TUKAŞ


 

Hizmet


 

Mandal Ajans/İzmir


 

Saysen Anaokulları


 

Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması


 

Reklam Merkezi/İzmir


 

Egemedya


 

Basında En İyi Gündem Bağlantılı Reklam


 

Reklam Merkezi/İzmir


 

Reklam Merkezi


 

Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam


 

Kaf/Ankara


 

Adana Dost Eller


 

Jüri Özel Ödülü


 

SVStudios İletişim Danışmanlığı Ankara


 

ANKAMall AVM


 

KIRMIZI ZANAAT


 

Kıpkırmızı


 

Rafineri Reklamcılık


 

ClubSporium


 

Tipografi Kullanımı


 

Lokal


 

Groupama Sigorta A.Ş.


 

Sanat Yönetimi


 

TBWA İstanbul


 

BORUSAN OTOMOTİV


 

İllüstrasyon


 

Rafineri Reklamcılık


 

ClubSporium


 

Reklam Fotoğfrafı


 

TBWA İstanbul


 

IKEA


 

KIRMIZI DİJİTAL


 

Kıpkırmızı


 

Manajans /Thompson


 

Unilever / Axe Black Night


 

En İyi Site


 

Agency Look


 

MSA


 

 


 

Tribal Worldwide İstanbul


 

UNILEVER


 

Online Reklam Filmi


 

Rafineri Reklamcılık


 

Yapı Kredi


 

Viral Video


 

Pure New Media


 

Allianz Global Assistance


 

En İyi Sosyal Medya İletişimi


 

Tribal Worldwide İstanbul


 

Vodafone Türkiye


 

En İyi Gerçek Zamanlı Dijital İletişim


 

4129Grey


 

Netflix


 

En İyi Dijital Reklam


 

People Initiative


 

LC Waikiki


 

En İyi Dijital Mecra Kullanımı


 

Mediacom


 

Volkswagen


 

En İyi Açık Hava veya Etkinlik Bağlantılı Dijital İletişim


 

Mindshare Medya Hizmetleri


 

Unilever


 

En İyi Veriye Dayalı Yaratıcılık


 

Manajans /Thompson


 

Unilever / Axe Black Night


 

En İyi İnovatif Teknoloji Çözümü


 

Mindshare Medya Hizmetleri


 

Unilever


 

Markalı İçerik (Native)


 

Brand The Bliss


 

Overteam


 

En İyi Mobil Reklam (Banner, vb.)


 

Pure New Media


 

Opet Petrolcülük A.Ş.


 

En İyi Mobil Site


 

Wanda Digital


 

Unilever


 

En İyi Mobil Uygulama (Mobile Application)


 

Monitise


 

Doğuş Müşteri Sistemleri


 

En İyi Sosyal Sorumluluk İletişimi


 

TBWA İstanbul


 

Hayata Destek


 

 


 

TBWA İstanbul


 

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ


 

En İyi Dijital Sponsorluk İletişimi


 

Tribal Worldwide İstanbul


 

Vodafone Türkiye


 

Jüri Özel Ödülü


 

4129 Grey


 

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ


 

KIRMIZI KAMPANYA


 

Kıpkırmızı


 

TBWA İstanbul


 

IKSV - İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI


 

Finans


 

TBWA İstanbul


 

AKBANK


 

Perakende


 

Medina Turgul DDB


 

Metro Toptancı Market


 

Bilgi Teknolojisi İletişim Ürünü


 

Tribal Worldwide İstanbul


 

Vodafone Türkiye


 

Otomotiv,Yan Sanayi ve Aksesuar


 

Medina Turgul DDB


 

Doğuş Otomotiv - Volkswagen


 

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü


 

Manajans /Thompson


 

Unilever / Rexona


 

Kültür,Sanat ve Eğlence


 

TBWA İstanbul


 

IKSV - İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI


 

Diğer


 

TBWA İstanbul


 

Vodafone Türkiye


 

Sosyal Sorumluluk


 

PC İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.


 

FIAT


 

HÜRRİYET ÖZEL ÖDÜLÜ


 

1- Canan Ayvacı, Melih Mermutlu, Özgür Akpınar, Ece Dereli, Ömer Ceran, Tolga Tunçel, Ahmet Söğütlüoğlu, Alper Çetik, Kerem Sabuncu


 

Titrifikir


 

2- Elvin Tür, Rahman Yıldız


 

LOKAL


 

3- Murat Akkan


 

HÜRRİYET GENÇ KIRMIZI


 

1- Kinyas ve Kayra Kitap Kapağı Tasarımı


 

Işık Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi


 

Selçuk Öziş


 

Cemre Elif Yardımcı - Fatih Erol


 

2- Kötünün sınırı


 

Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi


 

KAZIM DİRİK


 

Murtaza Yaman - Yunus Emre Keleş


 

3- Hiçliğin İçinde Bedensiz Bir Zihin


 

Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi


 

KAZIM DİRİK


 

Seda Alak - Övgü Deveci


 

CANLI KIRMIZI


 

1- KREACTİF MEDYA           


 

Metehan Erdem - Oktay Aydın


 

2- HAPPY PEOPLE


 

Murat Şentürk - Caner Tuncel


 

3- MEDYAPARK 


 

Aysun Alemdaroğlu - Emel Nerkiz

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