(Görüntülü Haber) 14 büyükbaş hayvan telef oldu

Yusuf ÇINAR ÇORUM, ()ÇORUM'da bir mandırada elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay Çorum merkeze bağlı Üyük köyünde meydana geldi. İddiaya göre, bir mandıradaki hayvan tarama makinesindeki elektrik kaçağından dolayı zeminin de ıslak olması nedeniyle ahırda bulunan bütün hayvanlar elektirik akıma kapılarak telef oldu. Mandıra sahibi Kenan Eser, sabah saatlerinde hayvanların yemini verdikten sonra kent merkezine geldiğini, daha sonra eşinin kendisine telefon ederek hayvanların rahatsızlandığını söylediğini bildirdi. Eşinin, elektrik kontağını fark ederek ana sigortayı kapattığını ifade eden Eser, Ben geldiğimde hayvanlarımdan 2 tanesi hariç hepsi ölmüştü. 250 bin lira civarında maddi zararım var. Devletten yardım bekliyorum dedi. Olayın ardından mandıraya gelen Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da, Keskin'e maddi ve manevi yardımda bulunacaklarını açıkladı. Sayan, bu olayın diğer besicilere de örnek olması gerektiğini, tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.