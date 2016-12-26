Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...
Dolar yılın son haftasına 3.5107 lira ile başladı
Dolar yılın son haftasına 3.5107...

(Görüntülü Haber)14 askerin şehit olduğu yerde her gün sevgi ve saygı nöbeti tutuyor

KAYSERİ’de işçi emeklisi 62 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, 17 Aralık’ta patlamanın olduğu ve 14 askerin şehit düştüğü otobüs durağında, her gün ay yıldızlığı bayrağı ile 9 saat 'Şehitlere saygı, bayrağa sevgi nöbeti' tutuyor....

KAYSERİ’de işçi emeklisi 62 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, 17 Aralık’ta patlamanın olduğu ve 14 askerin şehit düştüğü otobüs durağında, her gün ay yıldızlığı bayrağı ile 9 saat 'Şehitlere saygı, bayrağa sevgi nöbeti' tutuyor. Talas Caddesi'nde 17 Aralık’ta meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu otobüs durağı duyarlı çok sayıda kişinin dua ettiği ve saygı nöbetinde bulunduğu yer oldu. Şehitlere saygı, bayrağa sevgi nöbeti tutan 2 çocuk babası Fevzi Kurtoğlu, patlamanın olduğu olay yerine 8 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Mahallesi'ndeki evinden gelerek ay- yıldızlı bayrağı ile her gün 08.00- 17.00 saatleri arasında zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında nöbet tutuyor. Vatan ve bayrak sevgisinin yatmakla olmayacağını söyleyen Kurtoğlu, şöyle dedi: "Patlamadan 2 gün sonra 14 askerimizin şehit düştüğü otobüs durağına gelerek nöbet tutmaya başladım. 2 çocuğum var. Birisi askerden yeni geldi. Çocuklarımız askerde nöbet tutarken, can verirken evde yatmakla vatan sevgisi olmaz. Hava ne kadar soğuk olursa olsun burada nöbet tutmaya devam edeceğim."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55