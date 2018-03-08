Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) 13. Tarım Fuarı Kayseri'de kapılarını ziyaretçilere açtı

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,) Kayseri 13. Tarım ve 4. Türk Dünyası Akraba Toplulukları fuarı açıldı. Renkli görüntülerin ve en son donanıma sahip zirai alet ve makinelerinin yer aldığı fuar 11 Mart' kadar ziyaret edilebilecek. 13....

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,) Kayseri 13. Tarım ve 4. Türk Dünyası Akraba Toplulukları fuarı açıldı. Renkli görüntülerin ve en son donanıma sahip zirai alet ve makinelerinin yer aldığı fuar 11 Mart' kadar ziyaret edilebilecek. 13. Tarım ve 4. Türk Dünyası Akraba Toplulukları fuarı Dünya Ticaret merkezinde açıldı. 15 ülkeden 2 bin aşkın markanın katıldığı fuarda tarım ve hayvancılık alanında kullanılan en son teknoloji sahip ürünleri sergilendi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, fuarın sadece satış ve gezi amaçlı olmadığını, çiftçilerin fuar boyunca eğitilip, tarımdaki teknolojik gelişymeler hakkında bilgi sahibi olacaklarını söyledi. Kayacan Bu yıl yaptığı Tarım fuarı olarak 13. Türk Dünyası ve Akraba toplulukları olarakta 4. fuarımız oldu. 15 ülkeden 2 bini aşkın marka 60 bin metrekare alanda kurulan bu fuarda yerini aldı. Geçen yılki Tarım fuarına 300 bin ziyaretçi katılırken bu yıl daha fazla katılımcı bekliyoruz. Kayseri Tarım ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları fuarını diğer fuarlardan ayıran özellik insanların bilgiye ulaşabilmesidir. Senede 1 defa tarımla uğraşan çiftçilerin istişare ettikleri, sorunların tartışıldığı bir fuarı kurduk. Kayseri Tarım fuarı bilgi içerikli bir fuardık. Fuar alanı içinde ziraai ve hayvancılıkla ilgili en son modele sahip tarım aletleri var. Çiftçilerimizin kafalarına takılan tüm sorularını sorabileceği bir ortam yarattık. Geçen yıl Türkiye'de satış rekorunun kırıldığı bir fuar oldu. Geçmiş yıllarda 20-30 bin kişinin katıldığı fuara , şimdilerde 300 bini aşkın katılımcı geliyor. dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314