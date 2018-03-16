(Görüntülü Haber) 13 günlük bebek helikopterle İstanbul'a sevk edildi

ZONGULDAK'ta, 13 gün önce dünyaya gelen Belinay bebek, kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 13 gün önce dünyaya gelen Nurgül ile Mehmet Bozacıoğlu çiftinin kız bebeklerine kalp rahatıszlığı teşhisi konuldu. Doktorlar, bebeğin tedavisi için ambulans helikopterle İstanbul'daki hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Bebeği almaya gelen ambulans helikopter, Kozlu Şehir Stadyumu'na indi. Bebek, sağlık ekibi tarafından helikoptere taşındı. Belinay bebek tedavisi için Okan Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.